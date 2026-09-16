Sabadell puja al tren de la mobilitat sostenible amb un ampli programa d’activitats

Sabadell acollirà aquest dissabte, 19 de setembre, diverses activitats amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. La jornada concentrarà bona part de les propostes a l’entorn de la plaça del Doctor Robert i el Racó del Campanar, amb activitats pensades sobretot per acostar la bicicleta, el transport públic i els desplaçaments a peu als ciutadans.
A partir de les 10.30 h, els més petits podran participar en un joc de l’oca dedicat al transport públic o en el Tastet 1BICI+, una activitat per aprendre a anar en bicicleta adreçada tant a infants com a adults. També es podrà participar en un taller per construir una cistella o una alforja per a la bicicleta.
La bicicleta serà també protagonista dels circuits d’habilitat, oberts al matí i a la tarda per a infants d’entre 7 i 12 anys que ja tinguin més pràctica sobre dues rodes. Per als majors de 14 anys hi haurà un taller per aprendre a fer reparacions senzilles de bicicletes.
La jornada també permetrà conèixer alguns dels serveis vinculats a la mobilitat a la ciutat, amb punts d’informació sobre el Biciregistro i la T-Sabadell, el sistema de validació contactless dels autobusos urbans. A més, els assistents podran posar-se al volant d’un autobús —almenys de manera virtual— a través d’un simulador.
Les activitats no s’acabaran dissabte. El pròxim divendres 25 de setembre, a les 8.30 h, està prevista una caminada popular amb sortida des del CAP Can Llong, una proposta per reivindicar els desplaçaments a peu i l’activitat física. La Setmana Europea de la Mobilitat se celebra cada any a diferents ciutats europees amb l’objectiu de posar el focus en les alternatives al vehicle privat i en maneres de moure’s més sostenibles.
En aquest sentit, l’any 2028 nou de cada deu autobusos que circularan per Sabadell seran de baixes emissions. Es va aprovar l’inici del procés per adquirir 20 nous vehicles, onze híbrids i nou elèctrics, per a TUS, i els nous autobusos s’aniran incorporant al servei entre els anys 2026 i 2027.