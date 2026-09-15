Aena invertirà 22,3 milions a l’Aeroport de Sabadell fins al 2031

L’Aeroport de Sabadell rebrà una inversió de 22,3 milions d’euros durant els pròxims cinc anys en el marc del nou Document de Regulació Aeroportuària (DORA III) 2027-2031, aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres. El pla d’Aena preveu mobilitzar prop de 13.000 milions d’euros a la xarxa d’aeroports espanyols, dels quals 1.963 milions es destinaran als quatre aeroports catalans.
Entre les actuacions previstes a Sabadell hi ha la millora de la urbanització, els accessos i les connexions de serveis, amb la construcció d’un nou accés pel nord i la millora del talús de la zona est. El pla també contempla una ampliació de la plataforma de l’aeroport i noves actuacions vinculades a la seguretat, entre les quals destaca la creació d’un simulador de foc destinat als serveis d’extinció d’incendis.
La partida destinada a Sabadell representa l’1,1% del total previst per als aeroports catalans. La major part de la inversió, 1.760 milions d’euros, es concentrarà a Barcelona-El Prat, que absorbirà el 89,8% del pressupost català, mentre que Girona-Costa Brava rebrà 112,4 milions i Reus, 62,7 milions.
La inversió, de fet, es finançarà amb els ingressos generats pel mateix sistema aeroportuari gestionat per Aena i no amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat. Segons el Govern, uns 9.900 milions dels gairebé 13.000 milions previstos provenen de les tarifes aeroportuàries, mentre que la resta procedirà d’altres ingressos de l’activitat aeroportuària, com els comercials.