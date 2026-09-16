ARA A PORTADA
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Sabadell Unes rebaixes d'estiu tocades per la calor a Sabadell: "Els carrers estaven buits fins les set de la tarda" Marta Ordóñez
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Sabadell El Meteocat alerta de pluges intenses en les pròximes hores a Sabadell: consulta la previsió Marc Béjar Permanyer | Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell VÍDEO | Cremen set contenidors en menys de deu minuts al mateix carrer, a Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
FOTOS | Un camió perd el remolc en plena carretera i obliga a tallar un carril a la B-124
Sabadell
El succés ha tingut lloc a l'entrada de Sabadell des de Castellar