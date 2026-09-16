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FOTOS | Un camió perd el remolc en plena carretera i obliga a tallar un carril a la B-124

Sabadell

El succés ha tingut lloc a l'entrada de Sabadell des de Castellar

  • Incident d'un camió a la B-124 -
Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 12:32
Actualitzat el 16 de setembre de 2026 a les 12:43

Ensurt aquest dimecres al matí després que un camió hagi perdut la caixa del remolc que duia. El succés ha tingut lloc poc després de dos quarts de dotze a la carretera de Prats de Lluçanès, a l'altura de Transports Unió. Dues dotacions de Bombers s'han desplaçat fins al lloc en rebre l'avís. Segons fonts del cos, el camió tractor ha quedat separat per parts a la via, en l'entrada a Sabadell des de Castellar. La situació no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar un dels carrils i alterar el trànsit en aquest punt. La Policia Municipal també ha treballat en l'incident per reordenar la circulació durant uns minuts en un punt especialment concorregut, i a tocar d'una parada d'autobús. Segons els primers indicis, el vehicle pesant portaria ampolles buides quan ha quedat, en part, bolcat sobre una estructura viària. Tot i l'aparatositat, el conductor ha resultat il·lès.

  • Incident d`un camió a la B-124
  • Incident d`un camió a la B-124
  • Incident d`un camió a la B-124
  • Incident d`un camió a la B-124
  • Incident d`un camió a la B-124
  • Incident d`un camió a la B-124
  • Incident d`un camió a la B-124

 

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