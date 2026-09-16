El nou curs no s'escapa de les crítiques per calor: "Els nostres fills surten suats de l'escola!"

En aquest sentit, poques coses han canviat respecte al curs anterior. Les altes temperatures a les escoles encara són una de les carpetes més calentes del debat educatiu. Aquesta setmana, famílies han tornat a alertar la calor a les aules, com ja ho van fer abans de marxar de vacances en el curs passat. Per exemple, a l'escola Andreu Castells: "Els nostres fills surten suats", ha lamentat la presidenta de l'AFI, Montse Plana.
En un termòmetre que han col·locat a l'escola, la temperatura arribava als 34 graus. Per altra banda, la iniciativa Aules que Cremen –amb sensors de temperatura instal·lats en diversos centres– registrava aquesta setmana temperatures per damunt dels 30 graus en escoles com La Trama, el Teresa Claramunt, el Ribatallada o l'Enric Casassas (adherides a la iniciativa). “Els nens surten marejats”, explica Plana, que relata que aquest passat dimarts fins i tot una alumna va sortir "gairebé vomitant" per la calor. L’AFA reclama mesures més contundents i planteja, entre altres opcions, adaptar els horaris durant els episodis de calor: “A partir de maig, classe només al matí; i al setembre, igual”, proposa.
L'Ajuntament va defensar en l'inici de curs que s'ha fet una potent inversió per climatitzar escoles. Concretament, diversos milions d'euros en ventiladors de sostre, tendals i aires condicionats a les bressol municipals. Però la comunitat educativa considera que no és suficient per combatre els dies de calor. En la roda de premsa d'inici de curs, l'alcaldessa Marta Farrés va admetre que "si estàs a 40 graus, els ventiladors no baixen la temperatura", però va apuntar que per anar més enllà (amb aires condicionats o aerotèrmia, per exemple) als municipis els cal l'acompanyament de la Generalitat. Tot recordant, que la competència en educació no és de l'Ajuntament.
Precisament, el govern de Salvador Illa ha promès recentment un pla per climatitzar centres d'arreu de Catalunya en els pròxims anys.