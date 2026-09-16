Una coneguda cadena de sushi prepara la seva arribada a Sabadell

Sabadell sumarà pròximament una nova proposta de restauració japonesa. Una coneguda cadena de sushi prepara l’obertura d’un establiment al Centre, concretament al número 7 del carrer de la Palanca, segons ha pogut saber Diari de Sabadell. El nou restaurant, Monster Sushi, ocuparà el local que fins fa poc havia acollit la Copisteria Figuerola, un negoci dedicat a la impremta i la papereria que es va traslladar i va deixar lliure aquest espai. Actualment, el local ja llueix la imatge de la nova marca als seus aparadors i es troba en procés d’adequació.
Encara sense data, però el carrer Palanca acollirà una cadena especialitzada en cuina japonesa que actualment té establiments a Barcelona, Madrid i Saragossa. Amb la seva arribada a Sabadell, la companyia ampliarà la seva presència a Catalunya, per primer cop, més enllà de Barcelona. La marca va obrir el seu primer establiment l’any 2010 a Barcelona. Des d’aleshores, ha anat ampliant progressivament la seva xarxa de restaurants amb noves obertures. La seva proposta combina diferents elaboracions de sushi amb plats de cuina japonesa i una oferta de begudes i còctels.
El nou local de la capital vallesana mantindrà, previsiblement, la imatge i l'oferta gastronòmica que ha caracteritzat fins ara la cadena i, tot i que l’obertura continua sense data, les obres d'adeqüació del local ja estan en marxa. Una zona on, en poc menys de cent metres, la restauració ha agafat força: el passat mes de maig obria la Vedette, una creperia bretona que s’instal·lava a un edifici protegit del carrer del Pedregar. També s'han iniciat obres d'adeqüació a l’antic local de la històrica floristeria Carlota Segalà, que pròximament es convertirà en una nova vermuteria gastronòmica, Bdgust.
L'aposta per la restauració, de fet, va a l'alça a la ciutat: segons les dades anuals que es desprenen del darrer informe de l’Observatori dels Centres Urbans, que conclou que, any rere any, l’hostaleria menja terreny al comerç al Centre de Sabadell i es converteix en un dels sectors in crescendo des del 2020. Tot i que encara hi ha més botigues (47%) que bars, restaurants i cafeteries (21%) al Centre, any rere any la restauració pren locals al comerç. Sabadell disposa d’un local per cada 248 habitants.