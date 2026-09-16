Cinc instituts de Sabadell formen part dels 100 centres educatius prioritaris que la Generalitat preveu climatitzar abans del 2028. Són l'Institut Miquel Crusafont, l'Institut Escola Industrial, l'Institut Vallès, l'Institut les Termes i l'Institut Ribot i Serra, inclosos en un pla promès pel president Salvador Illa per adaptar els equipaments educatius al context de temperatures cada vegada més extremes. "Més d'un de cada quatre centres és anterior a 1965 i pateixen anys de desinversió", va dir Illa.
El govern català preveu mobilitzar 2.500 milions d'euros fins al 2031 per actuar sobre les 2.530 escoles i instituts públics de Catalunya. La previsió inicial és d'un milió d'euros per centre, tot i que encara s'ha d'analitzar cada equipament per determinar quines actuacions necessita. En el cas dels cinc instituts sabadellencs i de la resta de centres prioritaris, la idea del Govern català és fer-hi una climatització integral, com aires condicionats, sistemes d'aerotèrmia o ventilació mecànica, per exemple. Encara que se'n desconeixen els detalls exactes per a cada institut. Segons fonts oficials, aquest centenar de centres s'han seleccionat a partir de criteris climàtics i tècnics, d'equilibri territorial i de seguretat i benestar de l'alumnat.
"Així no es pot treballar"
A l'institut Vallès, un dels de la llista, els docents expliquen que les altes temperatures passen factura en el dia a dia. "A finals de curs, la calor ja era insuportable", diuen des del claustre del centre. Amb la tornada de vacances, lamenten que res ha canviat: "Al primer dia de curs, ja ens hem trobat amb marejos. Hi ha alumnes que ho passen malament". Expliquen que les plantes superiors, especialment exposades al sol, es converteixen en "una sauna" i que els ventiladors en dies de molta calor "no serveixen per a res". "Si obrim les finestres, el soroll exterior també dificulta les classes", afegeixen, per la seva proximitat a una cimentera i el pas de vehicles pesants.
A l'institut Escola Industrial, un altre dels centres prioritzats, aquest dimecres, el mapa de la iniciativa Aules que cremen situava la zona més calenta del centre en 32 graus. L'AFA entoma la notícia amb la incògnita sobre què implicarà exactament el nou pla. "No sabem si és que ens posaran dos ventiladors més, si posaran aire condicionat o també s'actuarà sobre la façana", apunta. Fonts de l'AFA preguntades expliquen que cal actuar sobre la façana amb elements per reduir l'entrada de calor. Ara mateix, a més hi ha vidres foscos i unes cortines interiors gruixudes. Segons les famílies, "la Generalitat ja tenia els diners i va aprovar fer l'actuació a la façana, però Patrimoni ho va tirar enrere perquè és un edifici protegit".
A les escoles, les crítiques per calor també han sonat entre famílies i docents, en aquest inici de curs escolar 2026-2027.
I els diners per al pla? Els ajuntaments podran avançar capital
La Generalitat preveu executar el pla amb la participació dels ajuntaments, que podran avançar els diners de les actuacions mitjançant convenis amb el govern català. La Generalitat es compromet a retornar aquestes quantitats en un termini de fins a deu anys, amb l'horitzó del 2037. Fonts municipals consultades diuen que encara no valoren si l'Ajuntament participarà, o no, en aquest mecanisme de finançament, ja que l'anunci de l'executiu és molt recent.
També hi participarà Infraestructures.cat i el Govern estudia fórmules de col·laboració amb operadors privats, especialment en el cas dels instituts, molts dels quals són de titularitat de la Generalitat. Encara no s'ha concretat, però, com funcionarà aquesta participació privada ni quins incentius tindran els operadors.