Més carrils bici i espais segurs per als patinets elèctrics, entre les demandes més habituals a Sabadell

Els vehicles de mobilitat personal (VMP) van acumular 722 denúncies a Sabadell durant el 2025, principalment per circular per les voreres, anar dues persones en un mateix vehicle o utilitzar el mòbil durant la conducció. Tot i que els accidents relacionats amb els VMP han disminuït en els darrers dos anys, la convivència amb els vianants i la seguretat viària continuen generant debat a la ciutat. Amb gairebé el 40% de les denúncies concentrades en 15 punts de Sabadell i l’entrada en vigor de la nova normativa de la DGT prevista per a l’1 d’octubre, hem volgut conèixer l’opinió dels veïns sobre l’ús d’aquests vehicles. La construcció de carrils bici especialitzats, l'enduriment de les sancions i l'aclariment de la normativa, entre les principals demandes.
Rocío Carrera, veïna de Can Feu: "Posar sancions seria una manera de regular l'ús dels VMP"
"L'educació viària hauria de ser imprescindible per als joves abans d'utilitzar un vehicle de mobilitat personal" afirma Carrera. Està en contra de l'ús d'aquest tipus de vehicles a la ciutat i de les condicions en què van: sense casc i fins i tot, dues persones. Denuncia, a part, la inseguretat dels vianants davant aquest tipus de vehicle: "És un perill, per a ells i per als vianants, els joves surten de l'institut i van contra direcció, sense casc, molts cops dues persones i a una velocitat molt alta" diu. Finalment, reclama una regulació en l'ús dels VMP perquè millori la seguretat dins de la ciutat, majoritàriament en les zones més concorregudes.
Miguel Rodríguez, veí de Gràcia: "S'hauria de fer més carrils bici o espais adequats per aquests tipus de vehicles"
El Miguel assegura que molts vehicles de mobilitat personal no compleixen les "normes" i realitzen moltes imprudències a l'hora de circular per la ciutat: "Em molesta quan van fora del seu lloc, per les voreres i en una velocitat molt alta". Li agradaria que en les hores de visibilitat més reduïda es portés il·luminació, roba reflectant i timbre. "Quan condueixo molts cops van fent coses rares, amb poca il·luminació i senyalització, s'ha d'estar molt més atent". Com altres veïns, creu que la ciutat hauria d'estar més habilitada per bicicletes i patinets.
Peirina De Pablos, veïna de La Creu Alta: "Una bona regulació estalviaria molts ensurts"
De Pablos, usuari habitual de vehicles de mobilitat personal assegura que la precaució és fonamental perquè hi ha molts accidents diaris, deguts a un excés de motivació en conduir. "La regulació hauria de ser necessària, tenir una assegurança o un carnet específic per aquests tipus de vehicles", exposa. També, se suma a la denúncia de manca de carrils bici o espais adequats per aquests vehicles. "Tinc por, ara he d'anar per la calçada per arribar a casa, els cotxes sempre m'avancen perquè vaig més lenta que ells", conclou.
Xavi Bernal, veí de Can Feu: "Estic en contra de les regulacions, al final hauran de demanar també un permís per caminar?"
El Xavi, a diferència d'altres veïns de la ciutat, està en contra de la regulació dels vehicles de mobilitat personal, a causa de l'encariment i la falta de llibertat: "Tot el tema de regulacions ho encareix tot i no m'agrada, estic en contra, perquè al final hauran de demanar també un permís per caminar?", qüestiona. A part, afegeix que utilitzar VMP per desplaçar-se és molt més econòmic i menys contaminant, molt important avui en dia. "Hi ha gent que va a treballar lluny i no es poden permetre tenir un cotxe o una moto, o estar tot el dia en els autobusos", conclou.
Jordi Martínez, veí de Gràcia: "La ciutat és menys segura que anys anteriors"
El Jordi Martínez assenyala la perillositat dels vehicles de mobilitat personal i demana solucions per a poder caminar amb tranquil·litat en algunes zones de la ciutat. "Vaig tenir un ensurt amb un patinet elèctric en sortir de l'autobús, no va parar i quasi es tira al meu damunt, per sort tot va quedar en un ensurt", afegeix. Creu que Sabadell és menys segura que anys anteriors, per això reclama més zones adequades per als VMP, perquè així els vianants puguin caminar de manera segura i ordenada dins la ciutat.