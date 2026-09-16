Andrés Salado: "Beethoven no era un malhumorat, sinó un somiador"

Traiem-nos del cap la imatge equívoca de Beethoven amb les celles arrufades: “No era un malhumorat, sinó un somiador, un filàntrop i un amant de la naturalesa”, expressa el director de l’Orquestra Simfònica del Vallès, Andrés Salado. El Concert per a piano núm. 5 del compositor alemany centra l’estrena de temporada de la companyia a la Faràndula, divendres a les 20h. “És una melodia imponent, brillant, bonica, exigent i amb un temps lent que és el cor de la peça, allà on habiten els sentiments més purs: l’amor, l’anhel, les pors...”, descriu. El concert es titula L’Emperador, tal com s’ha descrit aquesta peça de Beethoven per la seva heroïcitat i majestuositat.
La Simfònica del Vallès estarà acompanyada al piano per Alba Ventura, curiosament guardonada amb el Premi Princesa de Girona, com Andrés Salado. “Té una musicalitat exquisida, una tècnica delicada i un extraordinari talent per causar una profunda emoció”, ressalta el director de l’orquestra. Serà el seu debut amb la formació vallesana.
El concert tindrà “un teloner ideal”, comenta el director. L’aperitiu abans d’arribar a Beethoven serà la melodia cinematogràfica L’últim emperador, del compositor japonès Ryuichi Sakamoto.
Després de Beethoven, el concert acabarà amb peces de dos compositors més, la jove contemporània russa Léra Auerbach i Txaikovski. “Primer tindrem Icarus, una peça sobre la dicotomia d’arriscar-nos anar lluny, o no, per aconseguir el moment de glòria”. Està inspirada en el relat de la mitologia grega en què Ícar vola amb unes ales de plomes i cera que es fonen quan vola massa amunt. “Ens parla de la naturalesa de l’ésser humà, dels anhels purs, la dicotomia entre les fortaleses i la debilitat. És una obra mestra increïble, original i moderna amb un final catàrtic”, afegeix.
I acabarem –comenta Salado– amb “focs artificials”. Txaikovski va compondre l’Obertura 1812 per commemorar la victòria russa sobre la invasió napoleònica. “Va ser concebuda d’una manera patriòtica i propagandística”, recorda el compositor. El temps, però, l’ha convertit en un símbol universal.
Una temporada de nivell
Tenim una de les orquestres simfòniques més hiperactives del món. Prop de 130 concerts oferirà la formació vallesana a tot el país aquesta temporada que arrenca a Sabadell el divendres. Entre grans compositors, òpera, concerts cinematogràfics com John Williams i Zimmer i altres homenatges, “ha quedat eclèctica i atractiva”.