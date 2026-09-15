Sabadell s'unirà a la jornada 'Porta'm al teatre'

Catalunya estrenarà el 22 de novembre Porta'm al teatre, una nova jornada d'abast nacional dedicada al teatre infantil, juvenil i familiar. La iniciativa compta amb 44 teatres i espais escènics de 31 municipis adherits, que oferiran 46 espectacles de 42 companyies. La jornada vol reivindicar el valor cultural, educatiu i social de les arts escèniques per als més petits i consolidar-se com una cita anual del calendari cultural català.
Sabadell hi participarà a través diversos espectacles per a infants. S'hi representarà Immobile & Rebondi, de la Compagnie Lamento (Principal, 10h i 12h); Parpadeo, de Traza Espacio Creativo (laSala, 10.30h i 16.30h); Arrels, de la companyia Amaité (Estruch, 11h); i Alter, de la Compagnie Nyash (laSala 12h).
Entre les accions previstes hi ha 'Fem de crítics', que recollirà les opinions i valoracions dels nens i nenes que assisteixin als espectacles, i 'Som els protagonistes', amb una catifa vermella i un photocall. També es preveu la lectura d'un manifest reivindicatiu abans d'algunes funcions i la realització de tallers teatrals vinculats a la programació.
Vocació de continuïtat
'Porta'm al teatre' s'emmarca en el I Pla d'impuls del teatre de Catalunya 2023-2026 i és una de les 19 mesures que contempla aquest pla. La iniciativa està impulsada per la Comissió Familiar d'ADETCA, amb la col·laboració de l'Associació de Teatre per a Tots els Públics (TTP), la Fundació La Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya i 3Cat, i el suport de la Generalitat de Catalunya.
La data s'ha escollit per la seva proximitat amb el 20 de novembre, Dia Universal dels Drets dels Infants, amb la voluntat de reivindicar l'accés a la cultura com un dret de la infància. Els impulsors volen que la jornada tingui continuïtat i es converteixi en una cita anual de referència del calendari cultural català.