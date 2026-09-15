Sabadell celebrarà el tercer cicle 'Dissabtes poètics': "Vivim en la fragilitat, però la poesia ens dona força"

La poesia tornarà a brollar al pati de l’Arteneu un dissabte al mes, entre el maig i el setembre. Per tercer any consecutiu, els Dissabtes Poètics portaran a la Casa Taulé algunes de les veus del gènere més importants del país. La fragilitat serà el fil conductor que unirà les diferents sessions, totes a les 12h.
Organitzat per l’Ajuntament i l’Arteneu, el cicle començarà el 19 de setembre amb una festa inaugural entorn del Premi en Vers, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i la Fundació Maria-Mercè Marçal. A l’Arteneu s’oferirà un espectacle conjunt de Blanca Llum Vidal i Mireia Calafell, totes dues jurats del premi, i després serà el torn de la guanyadora de la 27a edició del Premi de Poesia Maria-Mercè Marçal amb l’obra L’exoesquelet (Pagès Editors), Jèssica Ferrer Escandell, acompanyada de Diego Martínez González.
El cicle continuarà amb el poeta, editor i traductor sabadellenc Antoni Clapés (24 d’octubre), un dels pilars dels Dissabtes Poètics. “Vivim en la fragilitat, tot se’ns desmunta”, explicava a la presentació. “La gràcia és que la poesia ens dona la força per continuar. És necessària per a sobreviure”, continuava.
Els poetes han configurat la programació del cicle, ja que cada autor ha escollit qui el seguirà, en un format d’encadenament. El cicle continuarà amb Susanna González Turigas, autora d’En el nom, el 16 de gener; Carles Camps Mundó, premi Carles Riba i Serra d’Or de la Crítica, el 20 de febrer; Montserrat Rodés, premi Cadaqués, el 20 de març; Josep Maria Fulquet, premi Miquel de Palol i Carles Riba, el 20 de març; i, per tancar, Núria Mirabet, Premi Vidal Alcover, el 15 de maig.
El responsable de l’Arteneu, Eloi Moya, assegurava que oferir l’espai és aportar un granet de sorra, “ja que la cultura enriqueix i construeix la societat”. Moya sosté que la fragilitat també els vincula directament amb el cicle: “Lluitem pels més vulnerables”. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, va expressar “la seva satisfacció més absoluta” i va declarar Sabadell com “una ciutat compromesa amb la poesia, un dels espais on et pots expressar amb més naturalitat”. Heura Marçal, presidenta de la Fundació Maria-Mercè Marçal, ha repassat la trajectòria del premi, amb 5.000 euros un dels més ben dotats del país, i ha agraït que l'Arteneu sigui "un gran aliat" a l'hora d'expandir els actes relacionats amb l'autora pel país. Carles Palau, president del Consell Comarcal del Pla de l'Urgell, també ha ressaltat que el pati de la Casa Taulé "és un espai magnífic" i ha convidat a "agafar un llibre de Maria-Mercè Marçal" i a visitar la comarca on va viure.