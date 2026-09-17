Quins són els carrers de Sabadell amb més denúncies als conductors de patinets elèctrics?

Els vehicles de mobilitat personal (VMP) –principalment, patinets elèctrics– van acumular 722 denúncies a Sabadell durant el 2025, segons les darreres dades facilitades per la Policia Municipal a la seva memòria anual estadística. La gran majoria de les sancions es van agrupar en tres categories: circular dues o més persones en un mateix vehicle (172); circular per la vorera o zona de vianants (170) i conduir fent servir algun dispositiu mòbil, auriculars o dispositius de so (108). Aquests tres grups suposen, aproximadament, sis de cada deu denúncies interposades als VMP, mentre que el 38% restant es reparteix en nou àmbits més, com conduir negligentment, no respectar els senyals de trànsit ni semàfors o circular sota els efectes de l’alcohol o les drogues, entre altres.
Des de l’Ajuntament de Sabadell afirmen que els controls de trànsit han incrementat en el darrer any per reduir la xifra de denúncies del VMP. Així, tot i que la xifra és lleugerament inferior que anys anteriors, els valors són molt similars: 867 denúncies l’any 2024; 758 el 2023 i 803 el 2022.
Quins són els punts més crítics?
La ciutat té algunes zones calentes on es concentren més denúncies per infraccions per mal comportament dels conductors de patinets elèctrics. Segons les darreres dades de la Policia Municipal, la carretera de Barcelona (37), la carretera de Terrassa (35), la Rambla (32), l’avinguda de Francesc Macià (26), l’avinguda de Barberà (23) o el passeig d’Espronceda (19) són els punts on més demandes es concentren de tota la ciutat. La quantitat de vehicles que transiten la zona pot tenir una afectació directa a la xifra total registrada pels efectius locals i així ho demostren les dades: gairebé el 40% de les denúncies als patinets elèctrics es concentren en 15 punts de la ciutat. Altres zones calentes marcades en el mapa són la ronda de Ponent (14); la via de Massagué i el passeig del Comerç (13); la plaça de Sant Roc (12), o l’avinguda de Matadepera i el carrer de les Tres Creus (11).
Baixen els accidents de VMP
Segons les darreres dades, en els darrers dos anys la quantitat de sinistres relacionats amb els patinets elèctrics ha baixat notablement: si el 2023 la xifra es trobava als 130 accidents anuals; el 2025 la quantitat va caure fins al centenar. Així, del total d’accidents que hi va haver durant tot el 2025 –1.257– gairebé un 8% corresponen a sinistres relacionats amb patinets elèctrics. L’edat en què els conductors acumulen més accidents de VMP és entre els 17 i els 19 anys, amb una suma de 13 accidents, en total. Des de la Policia Municipal atribueixen l’augment a “més ús recreatiu”, un “desconeixement de la normativa” i unes conductes de risc associades a la “percepció d’invulnerabilitat”.
A partir de l’1 d’octubre entra en vigor la nova normativa promoguda per la Direcció General de Trànsit (DGT) que regularà l’ús dels vehicles de mobilitat personal i la conducta dels conductors. De moment, però, des de l’organisme no han avançat més detalls al respecte.
Les sis zones amb més denúncies de la ciutat, en imatges
1. Carretera de Barcelona - 37 denúncies
2. Carretera de Terrassa - 35 denúncies
3. La Rambla - 32 denúncies
4. Avinguda de Francesc Macià - 26 denúncies
5. Avinguda de Barberà - 23 denúncies
6. Passeig d'Espronceda - 19 denúncies