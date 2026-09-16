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Una avaria en una canonada provoca una gran fuita d’aigua i inunda diversos carrers de Montcada i Reixac

Montcada i Reixac

El cabal ha arrossegat una gran quantitat de fang, que ha cobert bona part de la calçada

  • Fuita d'aigua a Montcada i Reixac -
Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 12:24
Actualitzat el 16 de setembre de 2026 a les 12:29

Una canonada s’ha trencat accidentalment aquest dimecres al matí mentre es feien unes obres al carrer de Malves de Montcada i Reixac. L’incident, sota les vies, s’ha produït cap a les 10.15 hores i ha provocat una important fuita d’aigua, que ha baixat amb força per les escales del sector i ha acabat arribant a la Carretera Vella, el carrer Major i el carrer de Bogatell. El cabal ha arrossegat una gran quantitat de fang, que ha cobert bona part de la calçada i ha afectat aquests punts de l'espai públic.

Davant la situació, tècnics i operaris s’han desplaçat al lloc dels fets i la fuita ja ha quedat resolta. En aquests moments, resten pendents les tasques de neteja i retirada de les restes arrossegades per l’aigua. L’acumulació d’aigua i materials en diferents indrets del municipi ha provocat afectacions en la mobilitat, que s’estan mirant de resoldre com més aviat millor. Segons la darrera actualització municipal, hi ha tallat l’accés a la C-17 i també hi ha tallada la circulació de vehicles a la carretera Vella.

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