“Quan plou, és una odissea”: el temporal torna a posar Rodalies contra les cordes

“Els dies que plou és una odissea, i encara més des dels darrers episodis que hem tingut”, denunciava Denis Fernández, un usuari recurrent de Rodalies que ha d’arribar a Manresa per anar a treballar. La mobilitat a les carreteres i la xarxa ferroviària catalanes ha estat força complicada aquest dilluns al matí a causa del temporal i s’ha notat a les estacions d’autobusos i trens. Durant el cap de setmana, més de 170 litres per metre quadrat van descarregar a la ciutat, en el marc d’un episodi que ha afectat desenes de comarques del litoral i el prelitoral de Catalunya –on s'ha enviat un ES-Alert poc abans de les 10 h–. Aquest dilluns al matí, tot i que la pluja a Sabadell ha durat poca estona, el problema ha continuat en forma de col·lapse a les vies interurbanes, cancel·lacions del servei de Rodalies, alteracions a la línia d’FGC i autobusos plens de gom a gom.
“Fa una hora que espero, però no tinc cap altra manera d’arribar a Mataró, avui”, deia Estefani Vanegas. A l’estació d’autobusos de Sabadell Centre, ha incrementat notablement l’afluència de persones que esperaven un vehicle de línia com a alternativa del servei ferroviari. “Es nota que no és un dia normal. Hi ha molta més gent que un dia qualsevol”, exposava Fernández. Alguns usuaris asseguren que “no confio gens en Rodalies, i encara menys un dia com avui”, i han hagut d’esperar “més d’una hora” que arribés l’autobús. “Està tot col·lapsat. No hi ha trens i, per tant, la gent ha d’anar en vehicle públic o privat. La història de sempre!”, subratllava Marc Campos, que havia d’anar fins a Terrassa.
Per a alguns usuaris, com l’Òscar Garcia, ha estat la primera vegada que han hagut de fer servir l’autobús com a alternativa del tren i ha estat una sorpresa per ell: “He baixat a l’estació i he vist que no passaven trens fins d’aquí a més d’una hora i mitja”, deia. Tot i això, aquest fet ha generat crispació entre alguns ciutadans que han fet el mateix procés: “Els usuaris hem perdut la confiança en les pantalles informatives. Molt poques vegades diuen la veritat”, assenyalava Marta Garcia, usuària diària. Per això, davant de la incertesa de la freqüència dels combois, ha optat per esperar “el primer tren que vagi cap a Terrassa”. “Pensava que la gent exagerava amb Rodalies, però aquest any que l’he d’agafar diàriament he vist que no", indicava Òscar Garcia.
Canvis i avisos per les pluges
Des de la companyia responsable del servei han informat aquest dilluns al matí que la línia ha quedat tallada pel temporal i s’ha establert servei alternatiu per carretera entre les estacions de Manresa i Terrassa Nord, com també entre Sabadell i Terrassa. Fonts de l’empresa, a part, han assegurat que “recomanem als usuaris fer servir els trens d’FGC” i es troben a l’espera que ADIF doni el vistiplau per restablir el servei. “No sabem si ho podrem fer avui o haurem d’esperar”, han exposat les mateixes veus. Des d’FGC, per la seva banda, han anunciat a primera hora del matí que la línia entre Barcelona i el Vallès s’ha vist alterada pel temporal, encara que al voltant de les 11:45 h han pogut normalitzar el servei.
L'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, ha informat que s'ha activat la prealerta INUNCAT per previsió de pluges. Davant d'això, recomanen informar-se de l'evolució del temps a través dels canals oficials; no travessar zones inundades encara que semblin poc profundes; allunyar-se i no aparcar a rieres ni en punts inundables, o evitar desplaçaments innecessaris.