Pedro Sánchez convoca eleccions generals anticipades

Era tema de conversa durant el cap de setmana en diferents sectors i, finalment, s'ha confirmat l'avançament electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut a les escales de la Moncloa per anunciar una convocatòria d’eleccions anticipades el 29 de novembre. Ha tancat d’aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d’habitatge amb el ‘no’ del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, el líder socialista ha mantingut converses amb càrrecs del partit i de l’executiu, molts partidaris d’un avançament electoral per aprofitar la mobilització de l’esquerra per l’habitatge. En un discurs sense preguntes, Sánchez ha demanat “mobilització” perquè les urnes dotin la seva formació d’una majoria “molt més àmplia” per impulsar les mesures que ha impulsat en aquests vuit anys.
“Els espanyols heu de decidir quin paper voleu jugar: si us voleu sumar a l’onada ultradreta que involuciona allà on governa, o voleu que Espanya continuï essent un baluard de justícia social i de responsabilitat mediambiental”, ha dit. “Si voleu que el nostre país retrocedeixi o continuï avançant, i voleu un govern que treballi per l’interès de la majoria social, o preferit lliurar les regnes a una coalició d’ultradreta que no ha proposat res i que només té com a objectiu derogar els drets i llibertats per beneficiar una minoria privilegiada”. Durant el seu discurs ha admès que part de la “majoria social” viu amb “insatisfacció” quan veu que els seus drets han estat “trepitjats al Congrés” en “benefici d’uns pocs”, i ha admès “errors” del seu executiu.
Malgrat tot, ha dit, el seu govern “no ha deixat de treballar” i ha aconseguit impulsar una agenda progressista alhora que ha mantingut un creixement econòmic robust. “Hem fet tot el que estava a les nostres mans per defensar l’interès dels espanyols, i ens hem esforçat per construir un mon millor per als nostres compatriotes i la resta de la humanitat”, ha dit en un discurs amb to electoral.
Sánchez, que ha cancel·lat la seva agenda d’aquest dilluns, mou el taulell després d’un cap de setmana de mobilitzacions per l’habitatge, amb manifestacions a Madrid, Barcelona i altres punts de l'Estat que la Moncloa considera un èxit. En els últims dies moltes veus del PSOE han apuntat a la conveniència d’aprofitar la mobilització social de l’esquerra per fer el pas cridar a les urnes. També dirigents territorials, alcaldes i candidats, que s’han mostrat partidaris que les eleccions generals tinguin lloc abans de les municipals, autonòmiques i forals del 23 de maig per no contaminar els seus comicis.