ARA A PORTADA
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Sabadell Neguit entre estudiants de Sabadell per l'estat dels instituts, les colònies o la manca de personal: "Hem convocat una protesta" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Acampada als horts de Can Rull i Can Llong per "impedir l’entrada de maquinària" i "protegir els gats" Marta Ordóñez
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Sabadell La llengua, arraconada a la justícia: només un 2% de les sentències dels Jutjats de Sabadell són en català Albert Acín Serra
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Sabadell Premien el treball d'una universitària per transformar una antiga fàbrica en desús de Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Clam al Poblenou per fer arribar el bus de l'L14 al barri i connectar-lo amb l'Hospital Taulí Marta Ordóñez
FGC incrementarà el servei els caps de setmana i festius previs a Nadal
Sabadell
La companyia reforçarà la línia Barcelona-Vallès i augmentarà la capacitat del tram Llobregat-Anoia