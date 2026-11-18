A primera hora d’aquest dimarts, la vaga ferroviària va deixar Rodalies amb menys de la meitat dels trens que havia programat com a serveis mínims. La Generalitat havia fixat el 66% del servei habitual en hora punta i el 33% la resta del dia, però a l’inici de la jornada s’havien suprimit el 56% dels trens previstos. A la tarda, la xifra va disminuir fins al 41%, per sota dels serveis essencials previstos. És la tercera vegada en el darrer mes que els maquinistes incompleixen les prestacions mínimes establertes, una situació que tensiona la relació entre l’administració i els maquinistes. La línia R4 va ser una de les més afectades de la jornada i l’operadora va recomanar buscar transports alternatius.
En la mateixa línia, la nit de dimarts, Rodalies ja va advertir a través dels seus canals que hi podria haver afectacions a la mobilitat o trens suprimits a primera hora de dimecres, a conseqüència de la jornada de vaga. I així ha sigut. Si bé l’R4 no ha patit alteracions en la quantitat de trens que han circulat, dos combois han començat el seu trajecte a l’Hospitalet de Llobregat, i no a Martorell. A part, s'han registrat alteracions en les freqüències de pas que han superat la mitja hora. La situació s'ha anat allargant durant el matí, però els usuaris no han tardat a buscar alternatives davant de la incertesa de l’estat de la circulació, i a emetre les seves queixes a les xarxes socials oficials de la companyia.
Tensió entre sindicats i companyia
En les darreres tres setmanes, la situació ha estat especialment complicada a Rodalies. Aquesta vegada, però, les pluges, que també hi han tingut a veure, no han estat les protagonistes, sinó que ho han sigut les reclamacions dels maquinistes a Renfe i Adif. La primera aturada –improvisada– de les darreres setmanes es va registrar el 6 d’octubre passat, quan els maquinistes de Rodalies es van negar a circular pel temor que la xarxa ferroviària no fos segura per les afectacions de les pluges dels dies anteriors.
Amb el precedent de Gelida del gener, que va deixar un mort, els maquinistes no es refiaven de l’estat de les infraestructures i van optar per aturar el servei, encara que no va ser una vaga pròpiament convocada. Hores després, però, després de revisar els informes d’Adif i donar-los el vistiplau, van reprendre la marxa. Les hores sense servei van provocar retards notables en una xarxa que feia més de tres dies que es trobava sense servei pel fort temporal de principis d’octubre.
Amb els dies, la situació va anar millorant, però el 16 d’octubre el sindicat de maquinistes, Semaf, va convocar una aturada de 24 hores a totes les empreses del grup Renfe pel dia 29 d’octubre. Principalment, amb l’objectiu d’exigir millores en la seguretat ferroviària i desencallar el “bloqueig administratiu” dels acords signats en diversos àmbits per millorar les condicions laborals. “Tot continua igual de paralitzat que en el mes de maig”, denunciaven des del Semaf. Si bé aquella jornada es va completar amb normalitat i amb el compliment dels serveis mínims, ja es va poder entreveure la distància entre les parts. Mentre Semaf exigia canvis en la seguretat ferroviària, des de Renfe consideraven “injustificada” l’aturada perquè, segons la companyia, algunes demandes quedaven fora de les seves competències.
Amb tot, després d’una primera jornada de vagues, Semaf va convocar l’endemà noves aturades per al 10 i el 12 de novembre, amb la vaga general de l’11 de novembre entremig. El sindicat continuava denunciant el “bloqueig als compromisos de seguretat ferroviària” que els grups de treball creats arran d’un acord de febrer amb el Ministeri de Transports, Renfe i Adif havien deixat de reunir-se a l’abril i que no s’estaven aplicant mesures de millora de les condicions. Per això, els maquinistes no estaven d’acord a aturar les reivindicacions i ho han demostrat.
Incompliment dels serveis mínims
Des de la convocatòria de la vaga fins al primer dia d’aturades, es van registrar diverses afectacions que van provocar retards de fins a 40 minuts a la línia R4. Una situació que resigna els usuaris des de fa molt temps. L’endemà, durant la vaga de maquinistes del 10 de novembre, Rodalies va suprimir 89 dels 215 trens que havia programat com a serveis mínims fins a les dues del migdia per l’incompliment dels serveis mínims dels treballadors. Segons Rodalies, només 70 dels 143 maquinistes es van presentar a la feina i es va convertir en la primera de les tres jornades en què ha tingut lloc aquest fenomen recentment. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va avisar que el Govern actuaria per garantir el compliment dels serveis mínims a Rodalies durant les jornades afectades, però no ha estat així.
L’endemà mateix, durant la vaga general de l’11 de novembre, el transport públic va funcionar amb un 25% del servei habitual en hores punta, de 6:30 a 9:30 h i de 16:30 a 21 h. Al matí, la circulació va ser correcta i l’executiu català va celebrar el compliment dels serveis mínims. La situació, però, va canviar dràsticament a la tarda, quan molts maquinistes no van poder arribar al lloc de feina pels talls a les carreteres i la dificultat de moure’s pel territori, i van incomplir els serveis mínims.
En aquest context, Semaf va anunciar que traslladava l’aturada de maquinistes del dia 12 de novembre per dilluns vinent, dia 23, per “facilitar la negociació sense aixecar la pressió” després que el govern espanyol aprovés un reial decret llei de mesures urgents per reforçar la seguretat operacional al transport ferroviari. Ara, doncs, després de les jornades d’incompliments dels serveis essencials, els maquinistes esperen que se solucioni la situació que fa mesos que reclamen i esperen un canvi real que es transformi “en fets, i no només en paraules”.