La campanya de les eleccions generals del 29 de novembre ja està en marxa i els cartells electorals tornen als carrers de Sabadell. Aquest dijous passat, els partits polítics van fer l'acte d'obertura de la campanya electoral i van dur a terme la tradicional encartellada dels carrers de la ciutat. La gran majoria de la població ja haurà vist que hi ha propaganda electoral a diferents punts de la ciutat, i els més observadors s'hauran adonat que en un mateix tram no hi ha barreja de formacions, sinó que es reparteixen per zones. A què es deu, això?
La ciutat disposa de 100 trams de la via pública –que no són carrers, sinó espais delimitats al mapa– reservats perquè les candidatures hi puguin penjar gratuïtament cartells, pancartes i banderoles electorals per fer propaganda del seu partit. Segons fonts municipals, la quantitat de zones que s'assignen a cada partit depenen estrictament de la quantitat de votacions de les darreres eleccions generals del juliol de 2023 a la ciutat –el resultat de les municipals no hi té incidència–. D'aquesta manera, el nombre d’espais es calcula proporcionalment als vots que va obtenir cada formació i es reparteix la quantitat que toca respecte al centenar de trams totals a repartir.
Amb aquest criteri, regulat a l'article 56 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), el PSC encapçala el repartiment amb 37 trams, i el segueixen els Comuns–Front Ampli, amb 16; el PP, amb 14; Esquerra Republicana, amb 13; Junts per Catalunya, amb 10, i Vox, amb 8. Els dos trams restants es divideixen entre els partits minoritaris Frente Obrero i el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, que en tenen un cadascun.
Com es reparteixen?
Un cop determinat quants trams pertoquen a cada candidatura, queda per decidir on se situaran. En aquesta segona part del repartiment entren en joc les preferències dels partits, que escullen, en ordre descendent, tres trams que li interessin dels disponibles. D'aquesta manera, es van fent les diferents rondes fins que els partits es van quedant sense opcions d'escollir perquè han esgotat el número de zones disponibles. Prèviament, però, cada grup ha fet una anàlisi exhaustiva de les zones de la ciutat on pensen que tindrà més incidència la seva propaganda i segueixen una llista de prioritats on volen que hi constin els seus cartells. Així, la repartició no es determina mitjançant un sorteig, sinó que segueix un ordre en el qual les darreres eleccions juguen un paper determinant.