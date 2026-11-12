Comença la campanya electoral per a les eleccions generals del 29N

Falten poc més de dues setmanes per les eleccions generals del pròxim diumenge 29 de novembre i, tal com marca el calendari electoral, a la mitjanit d'aquest dijous 12 a divendres 13 de novembre es dona el tret de sortida a la campanya. Els partits polítics que es presenten als comicis tenen 14 dies sencers per intentar convèncer els ciutadans d'arreplegar el seu vot el dia que tot l'Estat està citat a les urnes. A Sabadell, aquest dijous a la tarda ha començat la tradicional penjada de cartells pels carrers i places de la ciutat, que simbolitza l'inici de la cursa final per a la jornada de votacions.
Durant les pròximes dues setmanes, la ciutat viurà de ple l'activitat electoral, seguint les iniciatives dels diferents partits per donar a conèixer les seves propostes. Els carrers de Sabadell es convertiran, un cop més, en un dels escenaris de la disputa pel vot, amb la presència de representants polítics i militants que buscaran mobilitzar tant els electors habituals com els indecisos. La campanya culminarà amb la jornada de reflexió, prèvia a un diumenge electoral en què els sabadellencs estaran cridats a decidir el seu vot a les urnes.
Anem actualitzant l'article a mesura que els grups municipals presenten els seus cartells per a la campanya electoral.
El PSC surt a repetir la victòria de 2023: "No està tot dit"
Paco Aranda, sabadellenc i número 5 de la candidatura del PSC per Barcelona, ha donat el tret de sortida a la campanya socialista amb una crida a mobilitzar l’electorat progressista per evitar un govern de PP i Vox. "No està tot dit, no està perdut", ha assegurat. Els socialistes, que van guanyar les darreres eleccions generals a Sabadell, reivindiquen els avenços dels vuit anys de govern de Pedro Sánchez i defensen la continuïtat del projecte progressista. "Hem de ser el dic de contenció" de l’extrema dreta, ha afirmat Aranda, que també ha apel·lat a la participació amb el lema "qui pugui votar que vot".
El Front Ampli estrena candidatura
Joan Mena, número 6 de la formació per la demarcació de Barcelona i portaveu de Sabadell En Comú Podem, ha donat el tret de sortida a la campanya de Comuns-Front Ampli amb l’habitatge i els drets socials com a prioritats. "Tenim un problema brutal a Sabadell, a Catalunya i a l’Estat", ha advertit. La formació aspira a superar el 10% dels vots i fa una crida a concentrar el vot d’esquerres per evitar un govern del PP i Vox. "El PSOE no governarà sol i concentrar el vot a Comuns-Front Ampli és una manera de blindar un govern progressista", ha assegurat.
ERC vol defensar Catalunya i la classe treballadora
ERC s'ha posicionat en l'inici de la campanya electoral a Sabadell com el partit que vol "defensar Catalunya i els interessos de la classe treballadora perquè pugui viure en millors condicions i en igualtat", tal com ha dit la presidenta de la secció local republicana, Laia Girós. En l'acte d'inici de la campanya, la portaveu del grup municipal i alcaldable, Sílvia Renom, ha remarcat que a Madrid "no anem a salvar cap govern ni cap partit. Hi anem a defensar els drets dels catalans". El regidor Santi Valls i l'exalcalde i actual secretari segon de la Mesa del Parlament, Juli Fernàndez, entre altres membres de les files republicanes, també han assistit a la trobada.
Junts es reivindica com a alternativa: "Els extrems massa allunyats trenquen el país"
Junts afronta la cita electoral amb la voluntat de mantenir la seva línia de defensa dels interessos de Catalunya al Congrés dels Diputats. La formació ha donat el tret de sortida a la campanya electoral a Sabadell a la plaça del Mercat. Miquel Aguilar, suplent a les llistes, ha posat l'accent en el posicionament de Junts com una formació de centre, allunyada de la política de blocs. "Els extrems massa allunyats trenquen el país", ha afirmat, tot defensant la necessitat d'un "país unit i amb capacitat de recuperar el pes de les seves institucions".
Així, Sabadell encara dues setmanes marcades per l'activitat política, en què cada formació intentarà fer arribar el seu missatge a la ciutadania i guanyar suports de cara al 29 de novembre. Tots els grups, a excepció del Partit Popular que no farà cap acte per encartellar la ciutat, ja han dit la seva i ara la incògnita és quina resposta tindran les diferents propostes a les urnes.