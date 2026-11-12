Què s'amaga darrere del nou restaurant japonès que acaba d'obrir al Centre de Sabadell?

A l’ambient es palpa l’emoció d’un dia gran perquè ens hem endinsat a Monster Sushi uns minuts abans de la seva inauguració al públic per parlar amb el director general, el Marc Conte. I ja advertim que amb aquest reportatge se us farà la boca aigua.
Nascut l’any 2010 a Barcelona, el Montser aterra al Vallès després d’expandir-se a Madrid i Saragossa, i ho fa amb ganes de deixar el seu segell: l’atenció en cada detall, que fa la diferència. “Hem apostat per Sabadell perquè creiem que el perfil de client i la nostra oferta, poden encaixar superbé. Oferim una carta de qualitat a un preu accessible. Que paguis un tiquet mitjà de 35 o 40 euros i rebis un servei gairebé de gamma alta és el secret de l'èxit, que t'expliquin els plats”, relata el CEO, com assegura que cada restaurant pertanyent a The Umai Group és únic, malgrat que ja en tenen tretze. “Som un grup de restauració propi, no franquiciem i el nostre nivell d'excel·lència no és negociable”.
On els podeu trobar?
El local està ubicat en ple Centre, al carrer de la Palanca número 7. “Fa prop de mig any que preparem l’obertura i aquest establiment ens va semblar perfecte. Al ser l’antic Figuerola de tota la vida, la gent ens identificarà fàcilment”. I és que Conte és resident a Sant Cugat, però ja tenia ‘fitxada’ Sabadell com una ciutat amb gran potencial. A més, obriran 365 dies l’any. “Només fem l’excepció en dos serveis: el dinar del dia de Nadal i el sopar de Cap d'Any. També som molt forts en el servei a domicili i volem continuar desenvolupant-lo a Sabadell, però preferim fer les coses bé i no precipitar-nos. Primer volem que el restaurant rodi i després incorporarem el delivery, segurament a partir del gener”.
I què s’hi menja?
Si parlem de la filosofia gastronòmica de Monster Sushi se sustenta en tres pilars essencials: la qualitat del producte, les tècniques de manipulació japoneses i unes receptes amb un toc propi, més atrevit, tal com es veu reflectit en el seu logotip. “És una tonyina, encara que molts la confonen amb una piranya”, fa broma Conte.
Una proposta que va néixer de la mà de la xef i fundadora, Fabiola Lairet, la primera 'sushi xef' certificada de Barcelona. “Donem molta importància al producte fresc i de qualitat com la tonyina vermella de Balfegó. És molt difícil triar entre tota la carta, però si hagués de recomanar alguna cosa jo em quedaria amb el tataki de tonyina, el roll anticuchero, un dels nostres plats estrella, i els nigiris flamejats”, confessa el director, que fa èmfasi en un altre aspecte. No només volen captivar els amants del peix cru, hi ha plats per a tots els gustos. “La paraula sushi a vegades ens marca molt, però som molt més. Tenim arrossos saltats, fideus, plats de carn i altres elaboracions”.
L’experiència, més enllà del plat
Aquest esperit meticulós s'estén a la decoració i el disseny de l'espai. “Fem servir ganivets artesanals esmolats amb pedres importades del Japó i la vaixella també és d'origen japonès”. Pel que fa a les diferents sales, cert és que el local no és extremadament gran, però s'ha dissenyat seguint el concepte de multiespai. “Hi ha zones amb una atmosfera més atrevida i fosca, com l'anomenat ‘Clandestino’ on ens trobem, i altres que recorden les tavernes tradicionals japoneses”, destaca Conte, com també el fet que els mobles i els elements decoratius s'inspiren en el país asiàtic. "Tenim emmarcat un estel japonès i els diferents quadres amb peixos representen els cartells que es troben als mercats locals d'allà".
Amb tot, les expectatives són altes, però el director és conscient que l'èxit dependrà de la feina del dia a dia. “Tot gira al voltant de l'equip: a la cuina, fer-ho molt bé, i a la sala, donar un servei excel·lent i tractar molt bé el client”, resumeix amb convenciment que captivaran els sabadellencs i visitants.