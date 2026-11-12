Veïns de Gràcia demanen un nou semàfor a la Gran Via per evitar els passos soterrats: "Hem agafat por"

La inseguretat als passos soterrats de la
Gran Via torna a mobilitzar el veïnat de Sabadell. Un grup de residents dels Jardinets de Gràcia ha impulsat una recollida de signatures per reclamar a l'Ajuntament la instal·lació d'un semàfor que permeti travessar la via en superfície. Concretament entre la parada d'autobús Gegants de Gràcia, al carrer de Puig i Cadafalch, i el carrer de Domènech i Muntaner. La iniciativa neix del malestar acumulat entre els veïns per l'estat dels túnels, que consideren insegurs i poc accessibles, però l’ Ajuntament de Sabadell avança que “no està prevista la instal·lació”.
Jaume Llorca, representant del grup de veïns que promou la iniciativa, explica que “ la situació fa temps que genera queixes al barri” i han viscut diversos episodis recents. “El juny passat van atracar-hi la meva dona. La van tirar a terra i li van prendre la cadena… eren les 19 h”, explica. Per això, “molt farts de la situació”, demanen la instal·lació d’un nou semàfor, el tancament del pas soterrat i més presència policial al barri. En aquest sentit, el consistori assenyala que els efectius de la Policia Municipal hi passen “tres vegades al dia com a part de les tasques de vigilància habituals”, però sembla que els veïns no ho corroboren: “ La gent ha agafat por. Veiem molt poca policia per la zona”, assenyala Llorca.
La zona on demanen el semàfor alguns veïns
Víctor Castillo
“El problema afecta el dia a dia de les persones”
Més enllà de la inseguretat, els impulsors de la proposta posen l'accent en les dificultats que els
passos soterrats representen per a les persones amb mobilitat reduïda, les famílies amb cotxets i la gent gran. “ És una zona amb molta gent gran, i no volen passar per aquest túnel”, insisteix Llorca. Si bé és cert que hi ha algun semàfor a prop, assenyala que “hi ha molts veïns que no poden caminar tant, perquè es troba just al mig”. De fet, és un dels motius pels quals l’Ajuntament no preveu la instal·lació del nou semàfor: “ Podria afectar la circulació en una de les principals vies de la ciutat”, defensen. Això, segons Llorca, afecta directament el comerç local: “Hi ha gent que prefereix anar a un supermercat abans que anar a la peixateria, si s’ha de travessar”, agrega. Una queixa recurrent a Sabadell
Les demandes d'aquest grup de residents se sumen a les que ja han expressat altres usuaris dels
passos soterrats a Sabadell. La brutícia, les males olors, la manca d'il·luminació i la sensació d'inseguretat són alguns dels principals motius pels quals molts vianants prefereixen evitar aquests túnels. Llorca coincideix amb bona part d'aquestes queixes i amplia la denúncia a l'entorn dels Jardinets de Gràcia. “ El barri està fosc”, subratlla. En aquest sentit, fonts municipals conclouen que “ hi ha prevista una millora de l'enllumenat de les voreres de la Gran Via” amb l’objectiu de per reforçar la sensació de seguretat a l'entorn d'aquests punts.