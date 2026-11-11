ARA A PORTADA
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Sabadell VÍDEO | Concentració multitudinària a Sabadell per la vaga general de l'11N: "Volem el que és nostre. Aigua, llum i sostre" Marta Ordóñez
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Sabadell “Viure no és un delicte”: 300 persones participen en piquets als carrers de Sabadell per la vaga general Marta Ordóñez
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Sabadell Les escoles de Sabadell es buiden per la vaga: "Han vingut només 18 alumnes i menys de la meitat dels treballadors" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Cerdanyola del Vallès Piquets i accessos tallats a primera hora a la UAB i silenci posterior al campus M. B. | Agències
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VÍDEO | Trànsit al riu Ripoll per la vaga general: l'alternativa per entrar i sortir de Sabadell
Sabadell
Alguns usuaris han fet servir els camins del riu Ripoll com a alternativa de vies principals de connexió intercomarcal