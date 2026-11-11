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VÍDEO | Trànsit al riu Ripoll per la vaga general: l'alternativa per entrar i sortir de Sabadell

Sabadell

Alguns usuaris han fet servir els camins del riu Ripoll com a alternativa de vies principals de connexió intercomarcal

  • Diversos vehicles fent servir els camins del Ripoll com a alternativa -
Publicat el 11 de novembre de 2026 a les 10:50
Actualitzat el 11 de novembre de 2026 a les 10:59

El col·lapse de les principals carreteres intercomarcals del Vallès arran de la vaga general d'aquest dimecres ha portat molts conductors a buscar rutes alternatives per poder arribar a la feina. Davant dels talls de trànsit i les retencions, alguns veïns que no treballen a la ciutat han optat per fer servir vies secundàries i recorreguts poc habituals. Fins i tot hi ha conductors que han acabat circulant pels camins de terra de l'entorn del riu Ripoll per intentar esquivar les afectacions i arribar sense patir talls de trànsit fins a Castellar del Vallès o altres municipis limítrofs. 

Les imatges, enregistrades aquest matí, mostren diversos vehicles circulant pels camins estrets del rodal, una situació poc habitual a la qual han recorregut diversos vallesans per canviar de municipi. La jornada ha començat amb importants afectacions en carreteres com l'AP-7 i la C-58, dues de les principals artèries de comunicació del Vallès. Els talls, a part, han interromput la circulació en diversos punts i han complicat especialment els trajectes entre municipis i les connexions amb Barcelona. Per això, tot i que algunes de les vies afectades han recuperat la circulació al llarg del matí, els problemes de mobilitat han obligat nombrosos conductors a improvisar itineraris alternatius que, segurament, mai haurien pensat que farien servir com a autopista improvisada. 

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