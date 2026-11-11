Piquets i accessos tallats a primera hora a la UAB i silenci posterior al campus

La UAB ha tornat a ser un dels epicentres de la reivindicació social al Vallès Occidental. En les últimes hores, una àmplia comunitat d'estudiants s'havia organitzat per la vaga general d'aquest 11 de novembre, que ha marcat el ritme al campus de Bellaterra. Feia dies que pels grups de les diferents facultats s'alimentava el caldo de cultiu per a una resposta massiva que buidés les aules. Les pintades i els cartells penjats cridaven a la mobilització. Dimarts a la tarda, els col·lectius impulsors de l'aturada es van traslladar a la Facultat de Filosofia i Lletres, on molts han passat la nit.
A primera hora d'aquest dimecres, la universitat s’ha despertat amb piquets i accessos tallats a Bellaterra. Manifestants vestits de negre han col·locat contenidors en diversos punts per evitar l’entrada al campus. L'acció s'ha desplegat també en empreses de l'entorn com Applus, desplaçant-se a la xarxa viària. Abans de les vuit, tal com detallava l'ACN, diversos furgons de l'ARRO dels Mossos d’Esquadra han fet acte de presència en la zona i els manifestants han començat a recular. Els vídeos de l'escena corrien per les xarxes socials, on el comitè de vaga reivindicava la postura. Cap a les 8.30 hores, l’AP-7 ha quedat reoberta en els dos sentits de la marxa.
Ja al campus, regnava un ambient atípic, amb una activitat gairebé nul·la. La plaça Cívica, acostumada a ser el lloc de pas de milers d'universitaris cada dia, estava pràcticament buida. Els contenidors apilats bloquejant algunes entrades als edificis mostraven els efectes d'un moviment estudiantil que ha tornat a organitzar-se per exigir millores en les condicions de vida dels joves.
Fonts de la institució exposen que, com sempre que hi ha una aturada acadèmica de l'alumnat, s'ha demanat al professorat que no programi activitats avaluables, o que les ajornin si les tenien programades. Des de la UAB han confirmat que l'afectació a les classes ha estat total. "El seguiment dels estudiants a la vaga ha estat del 95%", sostenen. Queda clar que una bona representació de l'alumnat ha tornat a alçar la veu paralitzant la vida a l'Autònoma.