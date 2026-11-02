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Vols saber si formes part d'una mesa electoral el 29-N a Cerdanyola?

Cerdanyola del Vallès

Més de 44.000 persones estan cridades a les urnes en les eleccions generals del 29 de novembre

  • Eleccions, en una imatge de recurs -
Publicat el 02 de novembre de 2026 a les 14:10

Cerdanyola ha celebrat aquest dilluns el ple extraordinari per escollir els ciutadans del municipi majors de 18 anys que faran les funcions de president, vocal o suplent, i que controlaran les 75 meses electorals repartides entre 16 col·legis electorals. En els comicis al Congrés dels Diputats i al Senat del 29 de novembre podran exercir el seu dret a vot 44.072 cerdanyolencs. En el conjunt de l’Estat s’elegeixen 350 diputats i 208 senadors. A Catalunya, s’escullen 48 diputats i 16 senadors. L'Ajuntament disposa d'un espai eleccions al web municipal en què es pot consultar el cens electoral, les seccions censals, un històric amb els comicis celebrats a la ciutat i el dia de les eleccions, es podrà accedir al programa que farà el seguiment dels comicis a la ciutat.

L'ordenament legal estableix que el president i els vocals de cada Mesa estan designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys, podran manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent. Es designen 9 persones per cada mesa electoral, 3 titulars i dos suplents per cada càrrec. Pots consultar-ho en aquest enllaç.

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