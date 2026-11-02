Veïns de la carretera de Caldes tallen el trànsit per reclamar voreres i autobús: "Les pluges ho han agreujat tot"

"La paciència s'ha esgotat".
Veïns de l'entorn del Pont de la Salut han decidit passar de les reclamacions a les mobilitzacions per fer visibles unes mancances que, asseguren, arrosseguen des de fa més d'una dècada. Aquest diumenge 1 de novembre, coincidint amb la festivitat de Tots Sants i l'afluència de vehicles cap al cementiri de Sabadell, van tallar durant aproximadament una hora la carretera de Caldes per reclamar millores en l'accessibilitat dels carrers i una connexió regular amb autobús urbà. La protesta va provocar retencions en tots dos sentits de la marxa. Els residents també van penjar cartells als fanals del pont, les escales i la parada d'autobús per donar visibilitat a les seves reivindicacions. Fonts de l'Ajuntament de Sabadell asseguren que es faran inversions que s'inclouran en el pressupost del 2027.
Els veïnats del Raval d'Amàlia, el Molí d'en Torrella, la Pujada de la Salut i les Cases d'en Sangés denuncien que viuen en una zona "sense voreres transitables i sense una línia regular d'autobús urbà que connecti amb la resta de la ciutat". Una situació que condiciona especialment la vida quotidiana de les persones grans o amb mobilitat reduïda. En alguns punts, expliquen, "l'accés als habitatges només és possible a través d'escales o amb vehicle privat". Els afectats també alerten del "deteriorament de l'estat dels carrers", una situació que, asseguren, ha empitjorat. "El camí està en mal estat i ha empitjorat amb les pluges", lamenten. Per això, més enllà de la millora puntual d'alguns trams, reclamen construir una vorera que travessi el Pont de la Salut i connecti els diferents veïnats entre si, fins a arribar al santuari. "Volem un itinerari segur per als vianants i evitar que els desplaçaments entre barris depenguin del vehicle privat".
La mobilització arriba després d'anys de reclamacions i d'un projecte municipal que, segons critiquen els residents, encara no s'ha materialitzat. "Fa gairebé dos anys es va aprovar al ple municipal una iniciativa per dignificar l'entorn de la carretera de Caldes, amb actuacions per millorar l'accessibilitat, la seguretat viària i el transport públic, i què s'ha fet?", lamenta un dels veïns que s'estima més mantenir-se en l'anonimat. "En una reunió amb representants municipals, vam rebre el compromís que les obres podrien començar a finals del 2026", exposen. Fonts municipals expliquen que "el projecte està en fase de tancament" i que
les actuacions comptaran amb una inversió de 700.000 euros, inclosa en el pressupost del 2027. Segons el calendari previst, la licitació de les obres sortirà a l'estiu de l'any vinent.
Veïns del pont de la Salut tallen el trànsit de la carretera de Caldes per reivindicar millores als barris
CEDIDA
L'autobús, una altra reivindicació pendent
El transport públic és un dels altres grans fronts de la protesta. Per la carretera de Caldes hi circulen autobusos, però fan parada als barris. Els residents denuncien que depenen dels horaris de l'empresa interurbana Sagalés, que consideren "insuficients" i "poc regulars" per cobrir les necessitats del veïnat. De fet, al Raval d'Amàlia hi ha una parada que fa més de dotze anys que està inactiva i que només va funcionar durant tres anys.
La reivindicació passa per crear una línia pròpia de TUS que connecti els diferents nuclis amb el centre de Sabadell i cobreixi el buit que, segons denuncien, deixa el mapa actual de línies urbanes d'autobús. La proposta veïnal planteja un recorregut de 14 quilòmetres —set d'anada i set de tornada—, amb sortida des de la rotonda dels Agents Comercials, a la Gran Via, i trajecte per la carretera de Caldes fins al Poblenou. Una línia que podria donar servei a poc més d'un centenar de residents dels veïnats de la carretera de Caldes i als 1.854 habitants del Poblenou.
Els veïns asseguren que no descarten noves mobilitzacions. "Després de més de deu anys de reivindicacions, no demanem cap privilegi, sinó unes condicions bàsiques de mobilitat i accessibilitat per a uns barris que, tot i formar part de Sabadell, continuen sense disposar de serveis essencials", conclouen.
Veïns del pont de la Salut tallen el trànsit de la carretera de Caldes per reivindicar millores als barris
CEDIDA