La Castanyada més jove: així es viu la venda de castanyes als esplais i les escoles de Sabadell

La venda de castanyes s’ha convertit en una tradició per a molts esplais i escoles de Sabadell. Cada any, infants i adolescents aprofiten la Castanyada per posar-se al capdavant de les parades i recaptar diners que els permetin finançar activitats durant el curs, com ara rutes, acampades o viatges de final de curs. Una iniciativa que, més enllà de vendre castanyes, fomenta el treball en equip, l’autonomia i la implicació dels més joves.
És el cas de l’esplai La Ganyota, l’Esplai Xivarri, l’Esplai Can Colapi i l’Escola del Carme Vedruna, quatre entitats de la ciutat que aquests dies han omplert els carrers de parades. Hem parlat amb diversos joves i responsables per conèixer com s’organitzen i a què destinaran els diners recaptats. Aquest diumenge, 1 de novembre, és l’últim dia de venda per a la gran majoria de les parades.
Esplai La Ganyota
L’esplai La Ganyota, vinculat a la Unió Excursionista de Sabadell (UES), és una de les entitats que manté aquesta tradició. Enguany, la parada ha comptat amb la participació de monitors i infants de les diferents colles. Mireia Pineda i Helena Garcia expliquen que la venda funciona especialment bé al vespre: "Quan es comença a fer fosc és quan hi ha més afluència, però els matins estan una mica buits".
Els diners recaptats serviran per finançar les rutes de les colles de prejoves i joves. Els més grans, que encaren el seu últim any a l’esplai, preparen una sortida més especial, tot i que encara no han decidit la destinació. "Depèn dels diners i del que els vingui de gust als infants, però muntanya sempre", explica Garcia, que recorda que l’any passat van anar fins a Osca.
Els monitors s'encarreguen de la gestió i dels permisos, però els infants també participen en la promoció de la parada. Aquest any, fins i tot, han creat una cançó i un vídeo per difondre-la a les xarxes socials. "Els diners són per a ells i, per tant, són els infants els que venen més", remarquen.
Esplai Xivarri
L’Esplai Xivarri ha instal·lat dues parades a Sabadell, una a la plaça de l'Àngel i una altra a la part baixa de la Rambla. La iniciativa està impulsada per la colla de joves, que vol recaptar diners per autofinançar-se la ruta de final de curs.
Laia Armengol i Mar Aparicio valoren positivament la venda, tot i que reconeixen que durant el pont molta gent ha marxat fora. "En general, molt bé", asseguren. La colla, formada per uns 25 joves, s'encarrega de gestionar les parades, mentre que els monitors en supervisen el funcionament.
Més enllà de la recaptació, les responsables destaquen el valor educatiu de la iniciativa i la importància que els joves s'impliquin en el finançament de les seves activitats. "És una manera d'autofinançar-se la ruta i que també aprenguin que les coses no s'aconsegueixen perquè sí, que ells s'ho han de treballar per poder-hi anar", expliquen.
Esplai Can Colapi
A l’Esplai Can Colapi, la venda de castanyes també serveix per finançar les activitats del curs. Joan Fontoba, de 13 anys, i Xavi Rocasalbes, de 12, expliquen que viuen l'experiència amb entusiasme i que s'ho passen bé compartint els torns amb els companys. "És molt divertit, ens ho passem molt bé amb els companys", asseguren.
Els infants s'organitzen "a partir d'un formulari en què indiquen la seva disponibilitat" i, un cop a la parada, es reparteixen les tasques de preparar les castanyes, encarregar-se del foc i atendre els compradors.
Els beneficis es destinaran a pagar una acampada. D'aquesta manera, els infants contribueixen directament a finançar una activitat que compartiran amb la resta del grup.
Escola Vedruna el Carme
L’Escola Vedruna el Carme també ha aprofitat la Castanyada per recaptar diners per al viatge de final de curs, que aquest any tindrà Cantàbria com a destinació. Marta Carbó, Anna Garcia, Mariona Ponce i Mireia Merino expliquen que "la venda està funcionant especialment bé a les tardes i els vespres".
L'escola ha instal·lat dues parades, una davant del Mercat Central i una altra a la ronda de Zamenhof. Els alumnes s'han repartit els torns i les responsabilitats, des de preparar els cartells fins a comprar els productes. "Portem des del setembre fent cartells a les hores del pati", expliquen. La resposta de la gent també és positiva, "especialment entre la gent gran i les famílies amb infants petits".
Preguntades per si prefereixen la Castanyada o Halloween, les opinions són diverses, però coincideixen en la importància de mantenir les tradicions pròpies. "La Castanyada és la tradició típica de Catalunya i no la podem perdre", defensen. Altres també reivindiquen que "celebrar Halloween no ha de ser incompatible amb gaudir de la nostra festa tradicional".