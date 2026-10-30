El Semaf convoca una vaga de maquinistes el 10 i el 12 de novembre

Semaf ha convocat dues noves jornades de vaga a Renfe per als dies 10 i 12 de novembre per denunciar el que considera un "bloqueig als compromisos de seguretat ferroviària". El sindicat de maquinistes ha anunciat una aturada de tota la jornada el dia 10 i aturades parcials al llarg del dia 12. A banda, l'11 de novembre hi ha convocada una vaga general que també tindrà afectacions en la mobilitat. La convocatòria respon a la "paralització", des de l’abril, dels grups de treball encarregats de desenvolupar normatives de seguretat, protocols d’emergència i condicions operatives, tal com ha avançat l'ACN. Segons denuncia l’organització, l’administració ha ajornat reiteradament les reunions sense que s’hagi produït cap avenç.
El sindicat recorda que el 9 de febrer va arribar a un acord amb el Ministeri de Transports i els presidents de Renfe i Adif que va permetre desconvocar les vagues previstes per als dies 10 i 11 d’aquell mes. El pacte incloïa la creació de grups de treball multidisciplinaris per elaborar noves normatives i procediments operatius que reforcessin la seguretat ferroviària. Segons Semaf, però, les reunions es van interrompre a l’abril i, des d’aleshores, tampoc no s’ha convocat la comissió de seguiment de l’acord. "Tot segueix exactament en el mateix punt", denuncien. En la mateixa línia, també denuncien una "manca de compromís real amb la seguretat".
Les noves convocatòries arriben després de la vaga d’aquest dijous, que Semaf ha qualificat d’"èxit". Segons els càlculs del sindicat, la protesta ha tingut un seguiment "del 100% dels maquinistes" a tots els serveis ferroviaris del grup Renfe.