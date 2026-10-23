Què puc fer a Sabadell per la Castanyada o Halloween del 2026?

La Castanyada ja treu el nas a Sabadell. Amb l’arribada dels últims dies d’octubre, les castanyes començaran a torrar-se als carrers de la ciutat, que comptarà amb una cinquantena de parades autoritzades repartides per diferents barris i activitats veïnals, botifarrades populars i propostes de Halloween per a diferents edats, des de festes infantils fins a experiències de terror.
La majoria de les parades obriran entre el 24 d’octubre i l’1 de novembre, tot i que algunes començaran més tard o només funcionaran durant uns dies. La Rambla, l’avinguda de Matadepera i l’avinguda de Barberà són alguns dels punts amb més presència de parades de Castanyes, però també n’hi haurà a places i carrers de diversos barris. Entre els emplaçaments previstos hi ha la plaça d’Espanya, de la Concòrdia, de la Creu Alta, places de Farrell i del Pi, la plaça de l’Àngel, la plaça del Vallès, de les Dones del Tèxtil, a l’Imperial, a la plaça de Tintín, del Mestre Planes, el passeig dels Almogàvers i diferents trams de la Rambla. Els períodes d’obertura variaran segons la parada. Algunes estaran disponibles des del 24 d’octubre fins a Tots Sants, mentre que d’altres obriran només el 29, el 30 o el 31 d’octubre, o bé durant el cap de setmana. Per tant, la presència de castanyeres als carrers s’anirà ampliant a mesura que s’acosti el 31 d’octubre.
Botifarrades i festes als barris
Més enllà de les parades, algunes associacions veïnals també s'han preparat activitats per celebrar la Castanyada. A Poblenou de la Salut, l’Associació de Veïns organitza una Castanyada popular amb botifarrada el divendres 30 d’octubre al col·legi Juan Ramón Jiménez. La jornada començarà a les 17 h amb la venda de castanyes i activitats de manualitats per als infants. A les 18.30 h es farà una gimcana infantil pel barri i, a partir de les 19 h, una botifarrada popular.
A Can Deu, l’Escola La Floresta acollirà una festa de Halloween el dissabte 31 d’octubre, de 20 a 24 h. La proposta inclourà manualitats, ball, maquillatge, un concurs de disfresses i venda de castanyes. A la Serra d’en Camaró s’ha previst una activitat de terror. L’Associació de Veïns del barri organitzarà el dissabte 31 d’octubre, de 19 a 21 h, el Viver del Terror, una proposta amb túnel del terror al carrer de la Serralada, 58.
Pel que fa a entitats, aquell mateix dissabte, la Hermandad Virgen de Gracia, al barri de Can Puiggener, organitzarà una festa de Castanyada al local del carrer del Florit, 25, a partir de les 21 h. Hi haurà discoteca per a tots els públics i l’entrada inclourà una consumició. Els assistents podran portar el sopar de casa, sempre que la beguda sigui del local. També l'agrupació andalusa San Sebastián de los Ballesteros organitza la festa de la castanyada
El CastaHalloween incorpora una festa per a adolescents
L’Ajuntament de Sabadell, a través de l’Oficina Jove, torna a organitzar el CastaHalloween, amb activitats programades entre el 20 d’octubre i l’1 de novembre. La principal novetat d’enguany serà una sessió de tarda de terror adreçada específicament a adolescents de 14 a 17 anys, una proposta que s’incorpora per primera vegada al programa municipal. La festa tindrà lloc el diumenge 1 de novembre, a les 17 h, al Maloa Club. L’entrada serà gratuïta i l’organització anima els participants a anar-hi disfressats.
La programació també inclou túnels del terror, una gimcana, realitat virtual i cinema. El dijous 29 d’octubre, a les 17.30 h, es faran dos túnels del terror: un al Centre Cívic de la Creu de Barberà i un altre a l’equipament Francolí, a Torre-romeu. L’endemà, divendres 30, l’Oficina Jove acollirà a les 17 h una sessió de realitat virtual per a joves de 12 a 29 anys, en equips de quatre a sis participants. El mateix dia, els Cinemes Imperial projectaran gratuïtament les pel·lícules Smile, a les 19 h, i Smile 2, a les 21.30 h. Per assistir-hi, caldrà recollir prèviament les invitacions a l’Oficina Jove.
La plaça del Doctor Robert serà l’escenari, el dissabte 31 d’octubre a les 19 h, de la gimcana de terror El malefici, a càrrec d’Estrambòtic. Els participants hauran de superar proves, resoldre enigmes i afrontar situacions terrorífiques en una activitat en grup. Per participar-hi cal inscripció prèvia a través del web municipal de Joventut.