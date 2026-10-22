ARA A PORTADA

FOTOS | Els Premis Cambra 2026 reconeixen el talent empresarial de Sabadell i la comarca

Sabadell

La gala celebrada a Fira Sabadell ha distingit Intecat, Marina Tèxtil, Deale i les trajectòries de Fernando Campoy i Josep Ramon Vila, del Grupo Boniquet.

  • Premis Cambra 2026
Publicat el 22 d’octubre de 2026 a les 22:34

Sabadell ha estat aquest dijous al vespre l’escenari de la 43a edició dels Premis Cambra, una cita que ha reunit el teixit empresarial, institucional i econòmic del Vallès Occidental a Fira Sabadell. La gala, organitzada per la Cambra de Comerç de Sabadell, ha distingit la trajectòria, la innovació i l’esperit emprenedor d’empreses i professionals que contribueixen al desenvolupament econòmic del territori.

Els guardons d’enguany han reconegut Intecat, Marina Tèxtil i Deale, així com les trajectòries de Fernando Campoy i Josep Ramon Vila, del Grupo Boniquet. La vetllada també ha posat el focus en els reptes de futur de l’economia i la indústria, amb un debat sobre les implicacions del nou context geopolític i l’economia de la seguretat. Una trobada que ha combinat reconeixement empresarial, reflexió i relacions institucionals en una de les cites destacades del calendari econòmic sabadellenc.

FOTOS DE DAVID CHAO

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

  • Premis Cambra 2026

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades