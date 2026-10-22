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Diners Intecat, Marina Tèxtil, Deale, i Fernando Campoy i Josep Ramon Vila (Grupo Boniquet), guardonats amb els Premis Cambra Manel Camps
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Sabadell FOTOS | Els Premis Cambra 2026 reconeixen el talent empresarial de Sabadell i la comarca Redacció
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Diners Fernando Campoy (Grupo Boniquet): "Fa cinc anys que estem buscant un espai perquè tenim una previsió de creixement important" Manel Camps
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Diners Marina Ginestà (Marina Tèxtil): "Necessitem preservar els oficis i el coneixement industrial, però alhora hem de donar pas a les noves generacions" Manel Camps
FOTOS | Els Premis Cambra 2026 reconeixen el talent empresarial de Sabadell i la comarca
Sabadell
La gala celebrada a Fira Sabadell ha distingit Intecat, Marina Tèxtil, Deale i les trajectòries de Fernando Campoy i Josep Ramon Vila, del Grupo Boniquet.