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Intecat, Marina Tèxtil, Deale, i Fernando Campoy i Josep Ramon Vila (Grupo Boniquet), guardonats amb els Premis Cambra

Diners

Els guardons valoren el compromís empresarial, la capacitat d'innovació i la contribució d'empreses i professionals al desenvolupament econòmic del territori

  • Guanyadors i representants polítics i empresarials, en la 43a edició dels Premis Cambra -
Publicat el 19 d’octubre de 2026 a les 18:54

La Cambra de Comerç de Sabadell reconeixerà la trajectòria i l'activitat d'Intecat, Marina Tèxtil i Deale, com  també les trajectòries professionals i empresarials de Fernando Campoy Morga i  Josep Ramon Vila Mata de Grupo Boniquet, amb el Premi Cambra 2026, el pròxim dijous 22 d'octubre a Fira Sabadell. Els guardons valoren el compromís empresarial, la capacitat d'innovació i la contribució d'empreses i professionals al desenvolupament econòmic del territori. 

Sota el lema "Cap a quin futur ens porta l'economia de la seguretat?", els Premis Cambra reflexionaran sobre l'impacte que els canvis geopolítics, els nous reptes en matèria de seguretat i l'actual context internacional tindran sobre l'economia, la indústria i la competitivitat empresarial. El debat abordarà també les oportunitats que aquest nou escenari pot generar en àmbits com la innovació, la tecnologia i l'adaptació estratègica de les empreses.  En parlaran el sabadellenc Enric Blasco, director territorial a Catalunya d'Indra Gruop, i Estefania Molina, politòloga i periodista, moderats per la periodista sabadellenca Laura Rosel. 

El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, destaca el paper dels Premis Cambra com a reconeixement a les empreses i als professionals que contribueixen al progrés econòmic i social del territori. L'acte comptarà amb el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya,  Miquel Sàmper, i el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, entre d'altres. La trobada reunirà 300 representants del teixit empresarial, institucional, polític i social de Sabadell i del Vallès Occidental. 

 

 

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