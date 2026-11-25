La companyia dedicada als serveis d'enginyeria i fabricació electrònica DigiProces, amb seu a Castellar del Vallès, ha anunciat aquest dimecres l'aprovació d'un pla d'inversió de 2 milions d'euros per adaptar les seves instal·lacions als requisits tècnics i de qualitat als mercats aeroespacial i de defensa, en un context de creixement de la demanda de fabricació electrònica en aquests sectors d'Europa.
El pla, que s'executarà fins al 2027, s'estructura en dos blocs: el primer servirà per ampliar les capacitats productives i de control de qualitat de la planta, amb nous equips orientats als processos d'alta fiabilitat que requereixen aquests sectors. El segon correspon a l'adequació de la infraestructura i del layout de planta, així com millores d'ergonomia i prevenció de riscos laborals. "Els clients d'aerospace i defensa exigeixen uns requisits de qualitat i fiabilitat molt específics. Aquesta inversió ens permet donar-hi resposta amb els mateixos estàndards a tota la planta”, explica Jordi Batet, CEO de DigiProces, segona generació de la companyia.
La inversió anunciada s'afegeix a les efectuades per DigiProces en els darrers anys a la digitalització de la planta del polígon industrial Pla de la Bruguera. Amb la combinació de totes dues constitueix un factor rellevant per a aquest tipus de projectes, en què la traçabilitat i el control del procés són requisits bàsics.
Avui, DigiProces ocupa a 220 persones a la seu de Castellar del Vallès i 900 a la fàbrica de Bangalore, a l'Índia. Especialitzada en els segments aeroespacial, defensa i industrial, la tecnologia puntera —sistemes avançats pick & place en línies SMT (Surface Mount Technology)— que utilitza la companyia permet muntar 100.000 components cada hora i a produir 150.000 unitats de producte cada mes.