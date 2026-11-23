La multinacional americana HP reforça el seu centre de Sant Cugat del Vallès, anunciant la posada en marxa del Barcelona Sales Center, un centre de vendes que servirà per donar serveis a clients de sis àrees geogràfiques d'Europa occidental, amb un equip que donarà atenció en 11 idiomes. El projecte va acompanyat de la contractació de 150 professionals.
Segons ha apuntat la companyia en un comunicat, la seva activitat serà dirigida principalment a empreses de mida mitjana, a les quals se'ls proporcionarà una experiència més senzilla i integrada. Un nivell d'interlocució i acompanyament d'alt nivell en el qual els clients podran accedir al conjunt de productes, solucions i serveis d'HP, amb el suport d'especialistes en àrees com impressió, seguretat i col·laboració.
El centre utilitzarà eines digitals avançades en IA per agilitzar els processos comercials i millorar la productivitat, cosa que permet als seus equips centrar-se en les necessitats dels clients i oferir solucions a mida. "La posada en marxa d'aquest centre reflecteix la nostra aposta per Barcelona i pel talent com a motor de creixement. Al mateix temps, seguim generant oportunitats perquè nous professionals es formin, creixin i desenvolupin una carrera internacional dins d'HP", assenyala Inés Bermejo, presidenta d'HP Iberia.
El Barcelona Sales Center dona continuïtat a la trajectòria del campus d'HP a Sant Cugat del Vallès com escola de talent, ampliant les oportunitats professionals en l'àmbit comercial i tecnològic.