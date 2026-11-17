La companyia especialitzada en la creació i producció de fragàncies i aromes, Ravetllat Aromatics, ha culminat el trasllat de tota la seva activitat a Barberà del Vallès, un cop ha incorporat 1.000 m2 addicionals al polígon industrial de Can Salvatella, que s’afegeixen als més de 6.000 m2 per concentrar les oficines, els laboratoris, la fàbrica i el magatzem.
L’arribada al Vallès Occidental s’explica per l’entrada de la societat Ylang Ltd, propietat de la família Fernández, entre els quals Ramón Fernández (cofundador d’Iberchem), especialitzat en inversions en el sector de les fragàncies i les aromes, qui l’any 2019 va adquirir el 70% de la companyia a la família Ravetllat i el 2026 va adquirir la totalitat de Ravetllat Aromatics, fundada l’any 1932 a Barcelona, amb l’objectiu d’iniciar una nova etapa, basada en tres eixos: creixement, internacionalització i professionalització de l’equip humà.
Des de la posada en marxa del pla, entre el 2023 i el 2024, les vendes van augmentar al voltant d’un 40%, mentre que entre el 2024 i el 2025 ho van fer aproximadament un 32%. Per a aquest 2026, la previsió és tornar a registrar un increment pròxim al 30%. “Hem encadenat increments molt importants de facturació i la previsió és mantenir aquesta tendència”, explica Xavier Catalan, director general de la companyia.
Avui, i respecte a la internacionalització, la companyia ha posat al centre de la diana mercats emergents de l’Orient Mitjà, Àsia, Àfrica i l’Amèrica Llatina, territoris on Ravetllat vol reforçar la seva presència comercial i ampliar la cartera de clients. “El mercat nacional té un volum limitat i, si volem continuar creixent, hem de sortir a buscar noves oportunitats als mercats internacionals”, assenyala Catalan.
En paral·lel, Ravetllat Aromatics ha anat desplegant una estructura internacional amb filials a Dubai i Mèxic, a la qual s’ha afegit recentment una oficina a Turquia. L’empresa identifica el mercat turc com un territori amb un potencial de desenvolupament important, davant la incertesa derivada de les tensions geopolítiques a l’Orient Mitjà i de la situació a l’estret d’Ormuz.
Al llarg d’aquests darrers anys, el capital humà de la companyia ha passat d’una plantilla de mig centenar de persones a superar el centenar. L’increment no només respon a la necessitat d’ampliar la capacitat de producció, sinó també a la incorporació de perfils especialitzats, com ara tècnics, perfumistes i professionals comercials. “Si creixem en facturació, també necessitem més talent”, remarca Catalan. L’objectiu és reforçar l’estructura de l’organització per poder sostenir els increments d’activitat i acompanyar la internacionalització.
Amb el trasllat ja completat, Ravetllat Aromatics concentra ara els esforços a consolidar la nova etapa. Des de la direcció es manté oberta la possibilitat de continuar guanyant superfície a Barberà del Vallès o als municipis de l’entorn si es compleixen les previsions de creixement dels pròxims exercicis.