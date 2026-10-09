Sense excursions ni colònies a 44 escoles i instituts de Sabadell: "Sap greu, però és una mesura de pressió"

Els centres educatius públics de Sabadell es planten davant de la "manca evident de recursos" i no faran sortides escolars ni pernoctacions durant aquest curs. En total, 44 centres de Sabadell s'han adherit al manifest Aturem les sortides i les colònies, una proposta que té com a finalitat "pressionar el Departament d'Educació" perquè implementi millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu públic. "Continuem sense aules d'acollida i tenim alumnes estudiant en barracons. Crec que són motius de sobres per fer aquesta mena de reivindicacions", exposa Martí Romaní, professor de l'institut Narcisa Freixas.
En general, la dinàmica és la mateixa a tots els centres adherits al manifest i la gran majoria confessen que "la decisió no convenç a ningú": "No agrada ni a les famílies ni a l'equip de mestres, però precisament volem reivindicar que les activitats es facin en condicions adequades", exposa Marta Garriga, directora de l'escola Miquel Martí i Pol de Sabadell, que ja s'hi va adherir a la meitat del curs passat. En aquest sentit, el professorat exposa que la mesura s'ha implementat "a desgrat", però en subratllen la necessitat. "Som un institut de màxima complexitat i fèiem moltes sortides perquè sabem del seu potencial educador, però patim les conseqüències de la manca d'inversió", apunta Romaní. Per això, des dels centres educatius ho tenen clar: "Sap greu la situació, però no és un tema personal. Són mesures necessàries per millorar la qualitat del sistema educatiu", assenyala Meritxell Miret, directora de l'escola Joanot Alisanda.
Els centres adherits al moviment apunten a la possibilitat de revertir la situació, sempre que s'assoleixi un pacte que encaixi amb les demandes del professorat. "És una decisió revisable. Podem reprendre les activitats si s'arriba a un acord amb el Departament", assenyala Miret. Tot i això, hi ha quatre punts principals que remarca el manifest: dignificar el salari dels professionals; més recursos humans i materials per garantir una inclusió real i efectiva; reduir les tasques burocràtiques, i abaixar les ràtios per assegurar una educació de qualitat. "Aquestes demandes no són noves. No són exagerades. Són imprescindibles", assenyala el manifest. De moment, però, els centres coincideixen que "els canvis no s'han produït". "Serà un any i nosaltres tampoc estem còmodes amb la decisió, però esperem que tothom se sumi a fer pressió", demana Romaní.
"És una decisió revisable. Podem reprendre les activitats si s'arriba a un acord amb el Departament"
Per a l'adhesió, els claustres van haver de votar i, en la gran majoria de centres, es va aprovar per unanimitat. "Ho vam votar el juliol passat i aquest setembre ho vam ratificar", diu Romaní. Ara, a efectes pràctics, les sortides escolars i les sortides amb pernoctació quedaran anul·lades fins a nova ordre. "No farem ni colònies ni excursions, però sí que mantindrem tots les activitats internes previstes", assenyala Miret. En el cas del Narcisa Freixas, en la mateixa línia, només faran tallers a l'institut. "Ni graduacions, ni viatge de final de curs, ni res", diuen. A l'escola Miquel Martí i Pol, d'altra banda, tan sols mantenen les colònies de 6è de Primària: "Entenem que és un curs amb un significat especial per a ells i tanquen una etapa. Per això hem fet l'excepció", apunta Garriga.
Gairebé 1.400 centres adherits a tot Catalunya
L'informe ha tingut ressò a les escoles i instituts públics catalans, que ja acumula 1.366 adhesions a tot el territori. Segons les dades per serveis territorials, Girona encapçala la llista amb 232 centres adherits; seguida del Vallès Occidental, amb 186, i del Maresme-Vallès Oriental, amb 176. A continuació, se situen el Consorci d’Educació de Barcelona, amb 157 adhesions, i Lleida, amb 136.