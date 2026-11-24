Desfer-se de la roba que ja no fem servir és tan senzill com sortir al carrer.
Sabadell disposa de 84 contenidors específics per a la recollida de tèxtil, distribuïts de nord a sud i d'est a oest, pràcticament a tots els barris de la ciutat. Una xarxa que permet als veïns donar una segona vida a les peces que ja no necessiten i evitar que acabin al contenidor de rebuig. Però, on és el més proper a casa teva? La roba s'ha de dipositar als contenidors específics de tèxtil, que es buiden habitualment i traslladen el material fins a la planta de Formació i Treball de Sabadell. Allà comença un procés de classificació peça a peça per determinar què es pot reutilitzar, què es pot reciclar i què ja no es pot recuperar.
La fundació Formació i Treball, impulsada per Càritas l'any 1992, té com a objectiu principal afavorir la formació i la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. Des de fa poc més de dos anys, disposa d'una planta a Sabadell que rep la roba procedent dels contenidors de Càritas i Roba Amiga. La tasca de classificació la duen a terme treballadors que separen manualment les peces segons les seves característiques i el seu estat de conservació. "Treballem per rescatar, perquè en realitat aquestes persones el que fan és anar recuperant tot allò que encara pot tenir una segona vida", expliquen des de la fundació.
Mapa dels contenidors de roba de Càritas a Sabadell. Font: Ajuntament de Sabadel
Les xifres del procés permeten entendre què passa amb la roba un cop arriba a la planta. Aproximadament,
el 48% del material es destina a la reutilització, és a dir, són peces que encara es poden tornar a posar a la venda. Un altre 40% es prepara per al reciclatge, mentre que el 12% restant es considera residu perquè no es pot recuperar. En aquest últim grup hi ha roba contaminada o amb taques que impedeixen aprofitar-ne les fibres, així com bosses, cartró i altres materials que de vegades es dipositen als contenidors de manera incorrecta. Després del triatge, els articles es classifiquen en tres grans categories: roba, complements i productes de la llar. Una part important de les peces recuperades es distribueix a les botigues Moda-re de tot l'Estat, que combinen la venda de segona mà amb punts de lliurament social per a persones en situació de vulnerabilitat. Una altra part del material tractat a Sabadell s'envia a altres països on aquests productes poden tenir sortida. Un residu que continua creixent
La recollida selectiva de tèxtil també respon a un problema cada vegada més present: l'increment dels residus que genera el consum de roba. El model de moda ràpida (fast fashion), basat en la renovació constant de les col·leccions i en la compra freqüent de peces, ha accelerat el ritme amb què omplim i buidem els armaris. La baixa qualitat d'alguns productes també en redueix la vida útil. Per això, abans de desfer-se d'una peça, hi ha alternatives com reparar-la, transformar-la, compartir-la amb familiars o amistats o portar-la a mercats d'intercanvi i de segona mà. Quan ja no es pot aprofitar a casa, es pot dipositar en un dels 84 contenidors de recollida tèxtil de Sabadell o portar-la a les deixalleries municipals. En cap cas, però, s'ha de llençar als contenidors convencionals de resta, envasos, paper i cartró, vidre o orgànica. La roba té el seu propi circuit de recollida i recuperació.