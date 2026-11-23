ARA A PORTADA
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Sabadell El ple de Sabadell reconeix la lluita del moviment veïnal i les reivindicacions pendents als barris Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Comença la tercera fase de les obres de la canonada de Llevant a Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Aparcar al voltant del Taulí, una cursa diària per trobar lloc: "Surto una hora i mitja abans de Terrassa" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Una professora de ball, jutjada per una presumpta agressió sexual a una menor a Sabadell
Sabadell
Els fets van tenir lloc entre el 2022 i el 2023, segons fonts judicials