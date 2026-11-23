El PSC demana una gran mobilització de les dones per evitar un govern del PP i Vox. El número 5 del partit per Barcelona, Paco Aranda, ha reclamat el suport a les opcions progressistes per evitar les retallades anunciades en matèria d'avortament i de violència masclista. "És un moment important per a les dones d'aquest país. Les sabadellenques, les catalanes i les espanyoles han de defensar els seus drets", ha afirmat aquest dilluns en una carpa del partit al Mercat Central. "Ens juguem més democràcia o involució. El 30 de novembre pot ser massa tard", ha sentenciat.
El secretari general d'Empresa i Treball de la Generalitat, el sabadellenc Pol Gibert, present al punt informatiu, ha demanat aglutinar el vot al PSC per "garantir" el dret a l'habitatge i el creixement dels sous i de les prestacions socials, ara que tot just s'han aprovat l'augment del salari mínim interprofessional i de les pensions. "Si volen garantir les pensions i evitar retrocessos, han de votar opcions progressistes", ha defensat.
Gibert s'ha mostrat convençut que Sabadell i Catalunya seran "decisives" per aconseguir una victòria del PSOE a tot Espanya, com ja va passar en els comicis del 2023. Aranda creu que es poden capgirar les enquestes, tal com va passar amb Lula al Brasil o a les eleccions de mig mandat –les midterm elections– dels Estats Units, perquè Espanya no es pot permetre incorporar l'extrema dreta al govern central i "ser la vergonya d'Europa".
Últims dies de campanya "al carrer"
Els socialistes han apretat l'accelerador en aquesta última setmana de campanya electoral, amb més presència i accions a l'espai públic. Gibert creu que la millor manera d'arribar a la ciutadania és estar a peu de carrer: "Hem vingut aquí, al mercadet del Mercat Central, per explicar a la gent normal i corrent què ens hi juguem aquest 29 de novembre".
Tant Aranda com Gibert han participat en la gravació d'un reel del PSC seguint la tendència "Yo sí te votaré, Pedro Sánchez", que ha omplert les xarxes socials en les últimes setmanes. Una espontània s'ha afegit al vídeo per participar-hi. "Estem trobant molt d'escalf a les carpes: gent que ve, ens anima i ens pregunta com estem", ha destacat Aranda. Els socialistes celebraran el seu acte central demà, dimarts, a Barcelona, amb la presència del president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i del ministre d'Indústria i candidat per Barcelona, Jordi Hereu.