El vent ha deixat una vintena d’incidències a Sabadell durant les darreres hores, principalment per la caiguda d’arbres, elements de mobiliari urbà i estructures inestables. La incidència més destacada s’ha produït aquest diumenge al matí, quan un fanal ha caigut a la ronda de Bellesguard, al barri de Sol i Padrís, i ha impactat contra un vianant, que ha resultat ferit a l’espatlla.
Els Bombers han rebut l’avís a les 8.07 hores i han mobilitzat una dotació del parc de Sabadell. Els efectius han fet una primera assistència a la persona afectada i, posteriorment, s’ha activat el SEM perquè continués l’atenció sanitària.
La caiguda del fanal és una de les incidències més destacades d’una jornada marcada per les fortes ratxes de vent a la ciutat. Els Bombers han hagut d’intervenir en diversos punts de Sabadell després de rebre una vintena d'avisos, entre altres, per contenidors desplaçats, arbres caiguts i tanques metàl·liques inestables.
Entre les actuacions també es troba la caiguda, a la carretera de Barcelona, de llums i guarniments de Nadal pel vent, i els Bombers també han hagut d'intervenir a edificis per vidres amb risc de caiguda en un edifici del carrer del Montseny i per un sostre inestable a un altre punt de la ciutat.
Els avisos gestionats pels Bombers mostren afectacions concentrades sobretot en elements situats a la via pública i estructures que han quedat compromeses per les ratxes, malgrat no s'han produït altres incidències destacables.