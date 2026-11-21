El respecte a les diferències, la inclusió i la igualtat d’oportunitats han centrat l’acte central del Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI) a Sabadell, que ha posat el focus en la diversitat. El Consell d’Infants i Adolescents de la ciutat ha protagonitzat la jornada amb la lectura d’una declaració d'intencions que enguany ha posat el focus en la diversitat funcional i en les barreres que encara dificulten la participació plena de molts infants en la societat. Els membres del Consell han reivindicat una ciutat on "ningú quedi exclòs per tenir una discapacitat", tant en l’àmbit educatiu com en els espais públics, el transport o les activitats de lleure. En aquest sentit, han recordat que "totes les persones són diferents, però tenen els mateixos drets", i han apel·lat a la necessitat d’aprendre des de petits a respectar aquestes diferències, evitar les burles i fomentar l’empatia.
El manifest també ha alertat de les situacions de discriminació que encara viuen molts infants i adolescents. Segons el text, més de la meitat han vist o experimentat alguna situació discriminatòria, mentre que la societat "encara no comprèn prou les necessitats de les persones amb discapacitat". Els escolars també han assenyalat la manca de recursos, professionals i espais adaptats en alguns centres educatius. Davant d’aquesta realitat, el Consell d’Infants ha traslladat diverses reivindicacions, com ara garantir que els parcs i espais de joc siguin accessibles, incorporar més rampes i jocs adaptats, assegurar l’accessibilitat dels autobusos i aconseguir que les escoles i instituts siguin inclusius i disposin de prou professionals per atendre les diferents necessitats de l’alumnat. També han reclamat més atenció a la salut mental dels infants i adolescents.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha agraït la feina del Consell d’Infants i ha destacat la importància de les reivindicacions plantejades, que ha qualificat de "valors bàsics" que, segons ha apuntat, "darrerament s’estan perdent". Farrés ha reivindicat la necessitat de conviure en societat des del respecte a les diferències i ha posat en valor el paper dels infants i adolescents com a agents actius. L’alcaldessa ha defensat la necessitat de "fomentar el lideratge infantil i juvenil" i de donar espais perquè els més joves puguin aixecar la veu, opinar i reivindicar els seus drets. En aquest sentit, també ha destacat la tasca del Consell d’Infants com una eina d’empoderament i de formació de ciutadans compromesos, que permet abordar qüestions que els afecten i dotar-los de referents. "És important tenir referents, gent que pensa, infants que opinen".
Més programació
Tot plegat ha tingut lloc durant l'acte central del DUDI, que s'ha celebrat aquest dissabte 21 de novembre a la plaça de la Infància, de 10 a 14 h, sota el lema ‘Cap barrera als nostres drets’. Una jornada que s'ha adreçat a infants d’1 a 14 anys i les seves famílies i on hi havia diversos espais de joc i creació, tallers, jocs gegants, activitats de lectura i desenes de propostes lúdiques. Però la programació continuarà a Sabadell durant les pròximes setmanes amb activitats lúdiques, culturals i de sensibilització centrades enguany en la inclusió i el respecte a la diversitat. El programa, que s’allargarà fins al 12 de desembre, compta amb la participació del Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell, entitats i diferents serveis de la ciutat.
Després de l’acte central d’aquest dissabte 21 de novembre, la programació reprendrà l’activitat diumenge 22 amb l’obra de teatre ANIMALS, a càrrec de l’Associació Teatre Dansa Petit Món. L’espectacle, que es podrà veure a l’Auditori del Casal Pere Quart en dues sessions, a les 12 i a les 18 h, aborda l’adolescència a través de la mirada de 13 joves. Després de cada representació hi haurà un col·loqui participatiu amb el públic.
El cinema també tindrà protagonisme en aquesta recta final del programa. En el marc de la tercera Mostra de Cinema Infantil, aquest dissabte 21 de novembre a la tarda es projectaran al Cinema Imperial els curtmetratges La bici de la Lola, sobre la prevenció de l’abús sexual infantil i l’educació sexual, i Queda’t un moment, creat per la comissió d’adolescents del Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell.
La programació arribarà a un altre dels seus moments destacats el 3 de desembre, amb la celebració conjunta de l’acte institucional del DUDI i del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La jornada, que tindrà lloc al Teatre Principal, estarà dedicada enguany a la infància i la diversitat funcional i comptarà amb la participació del Consell d’Infants i Adolescents i de les entitats de persones amb discapacitat de la ciutat.
El programa es completarà amb altres propostes culturals, educatives i esportives durant les pròximes setmanes, amb activitats als equipaments i espais de la ciutat. Entre aquestes hi ha tallers i activitats infantils a les biblioteques, propostes per treballar els drets dels infants i adolescents i activitats familiars vinculades a la cultura i l’esport. La programació s’allargarà fins al 12 de desembre.