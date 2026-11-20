Queden 40 minuts per recuperar el control de la xarxa de drets i deures de Sabadell després que l'ERROR 404 l'hagi envaït. Per això, la Sindicatura de Greuges de la ciutat, que celebra els 20 anys, ha organitzat una activitat lúdica per ajudar a resoldre els problemes de la ciutat amb l'ajuda dels joves estudiants de diversos centres. "La idea fonamental és conscienciar la joventut en diferents temes que tenen a veure amb fer un món millor", ha explicat el síndic, Josep Escartín, durant la presentació de l'activitat. Aquest divendres, alguns alumnes de 4t d'ESO del Col·legi Claret han participat en la trobada i han pogut experimentar de primera mà l'activitat, com també ho han fet membres polítics del grup ERC Sabadell. La resta de formacions, convidades en l'acte, no hi han pogut assistir.
Amb un format similar a un escape room, alumnes de secundària han de superar diversos reptes per poder avançar i solucionar diversos supòsits a través d'activitats que tracten "temes com els drets humans, els drets i deures de la ciutadania, i la convivència entre joves". "Volem que aprenguin mitjançant el joc, i un format interactiu com aquest és una bona opció", ha explicat. Tot i això, si bé funciona per grups, té un format cooperatiu que requereix de l'aportació de cadascun d'aquests grups per poder superar els reptes plantejats.
Així, amb proves que tenen com a objectiu principal entendre el funcionament real dels drets i deures dels ciutadans, amb poc menys de tres quarts d'hora cada grup n'haurà de superar sis. "Una vegada finalitzada l'activitat, es planteja un debat relacionat amb les proves que busca saber què els ha quedat sobre el que han fet i conscienciar la joventut de què poden fer com a ciutadans", ha subratllat.
El programa "ja compta amb 40 sessions compromeses" amb centres educatius durant el curs i Escartín subratlla l'objectiu principal de les trobades: "Volem que entenguin que per venir a fer reclamacions a la Sindicatura no cal ser major d'edat. Pot venir-hi qualsevol ciutadà", diu. A part, es vol conscienciar sobre els drets humans, fomentar el pensament crític, promoure la convivència, treballar en equip i donar a conèixer el paper del síndic.
Fotos de Víctor Castillo