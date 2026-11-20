Cautxú reciclat i jocs infantils han deixat d'anar de la mà. De forma total o parcial, el parc d'Odessa, a Can Llong; la plaça de Magdalena de Calonge, a la Serra d'en Camaró o el parc de Can Gambús combinen aquests dos elements en el seu paviment. En els darrers anys, diverses veus aposten per torrnar altres sistemes de paviment tradicional com la sorra o la gespa.
Entre alguns adults, és bo que es torni a optar per la sorra. "Crec que va bé, que no cal el cautxú. Els meus fills, que ara són grans, sortien del parc infantil amb unes castanyes... i no passava res. Ara sembla que els nens vagin amb cotonets", explicava ahir dijous Rosa Escribano, davant de l'àrea de jocs infantils renovada i amb terra de sorra al parc d'Odessa. La mestra i cangur Ainhoa Rodríguez també aposta per tornar a la sorra perquè "és millor pels nens, que algun dia cauran i han de saber què hi ha". A més, considera que els infants "han d'explorar, i les pedretes de la sorra es poden manipular i llançar, mentre que el cautxú només el poden tocar i no en poden explorar més propietats".
Tant Escribano com Rodríguez comparteixen que falta informació dels avantatges i inconvenients d'un sistema o l'altre. "Diuen que el cautxú és molt dolent, s'hauria d'informar més del que pugui ser per tothom", apunta la Rosa. El professor de Química ambiental i divulgador científic de la Universitat de Barcelona Xavier Giménez explica que els estudis científics que s'han fet sobre aquest tema fan referència al material, que "té substàncies potencialment perilloses", però subratlla que "no hi ha evidència que hagin fet mal a ningú". S'han estudiat els materials que formen aquest paviment de forma independent, però no com a conjunt del producte i, per això, "no hi ha cap estudi específic sobre l'efecte en els nens de les àrees de joc amb cautxú reciclat".
Giménez apunta que el cautxú reciclat té un segon problema: la temperatura que pot agafar aquest material a l'estiu pot ser molt alta perquè pot absorbir molta radiació per l'exposició contínua al sol. "És l'única evidència real. Llocs on la temperatura ha pujat molt hi ha hagut nens que han patit algunes cremades", assenyala.
El professor, doctor en Química, aposta per "substituir a poc a poc aquest material, sense entrar en pànic". I remarca que cap material podrà ser inocu si un infant es posa les mans a la boca, per la qual cosa defensa l'educació sanitària i que ens nens i nenes tinguin present quines coses es poden fer i quines no, així com estar vigilats per adults en tot moment.
Els parcs infantils van començar a tenir un paviment de cautxú reciclat per reduir les lesions dels infants en cas de caiguda especialment a partir del 2002, després de l'accident mortal d'un nen de Balaguer que va caure d'un tobogan a terra, de formigó.