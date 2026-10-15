Can Gambús estrena una àrea de jocs infantils renovada, més inclusiva i pensada per a totes les edats

Nova etapa al parc de Can Gambús amb la renovació de la seva àrea de jocs infantils. La reforma incorpora noves propostes lúdiques, elements accessibles i espais d’estada més confortables. L’Ajuntament de Sabadell ha finalitzat les obres de transformació d’aquest àmbit amb l’objectiu de fer-lo més inclusiu i atractiu per als infants, les famílies i les persones de diferents edats.
La intervenció posa el focus especialment en els més petits, amb la incorporació de noves estructures de joc adaptades a diferents capacitats. Segons detalla el consistori, "la voluntat és convertir aquest espai en un dels referents de la ciutat pel que fa a les àrees de joc infantil".
L`àrea de jocs infantils renovada al parc de Can Gambús
CEDIDA
Una gran estructura de fusta i nous jocs accessibles
Una de les principals novetats és una gran estructura multijoc de fusta, formada per tres torres connectades mitjançant plataformes i equipades amb tres tobogans. La zona també disposa d’una estructura accessible amb rampa i tobogan adaptat, un carrusel inclusiu, dues molles accessibles i nous balancins. També s'ha renovat el paviment de les zones de joc més accessibles amb l'objectiu de facilitar l'ús i accés als elements adaptats. La tanca de fusta que delimita l'espai dels infants i els bancs de la zona han estat igualment restaurats.
La renovació també té en compte els infants més grans, amb la instal·lació d’un nou gronxador hexagonal i una taula de ping-pong, que amplien les possibilitats de joc i activitat a l’aire lliure.
Millores a l'àrea saludable
La transformació no s’ha limitat als jocs. L’entorn també s’ha adequat per fer més agradable l’estada al parc, especialment per a les famílies que hi passen una estona. En aquest sentit, s’hi han plantat nous exemplars de lledoner i saboner de la Xina per reforçar l’arbrat i afavorir la creació de zones d’ombra. La plantació manté la disposició actual dels arbres i amplia la vegetació existent. La intervenció es completa amb nous bancs i taules de pícnic, que ofereixen més espais per descansar, reunir-se i gaudir de l’entorn a l’aire lliure.
L’actuació s’estén igualment a la zona saludable del parc, on s’han instal·lat dos nous aparells per fomentar l’activitat física. Es tracta d’un element per exercitar la musculatura pectoral i d’un caminador el·líptic, que amplien les opcions per fer exercici a l’aire lliure.
La reforma de Can Gambús s’emmarca en el programa municipal de renovació d’una desena d’espais de joc de Sabadell, que compta amb una inversió global de 2,2 milions d’euros. El pla vol modernitzar les àrees infantils, millorar-ne l’accessibilitat i la inclusió i augmentar el confort dels espais públics perquè esdevinguin punts de convivència als barris.