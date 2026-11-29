Tot apunta que Sabadell viurà unes eleccions amb una participació de rècord aquest 29N. De fet, dues hores abans del tancament dels col·legis, la ciutat ja havia superat el percentatge total de votants dels comicis del 2023. A les 18 h, el 68,07% del cens ja ha passat per les urnes, una xifra que s'acosta als set de cada deu electors i que ja supera en 1,64 punts percentuals tota la participació registrada a les eleccions del 2023, quan es va tancar la jornada amb un 66,43%. És a dir, dues hores abans del tancament dels col·legis, la ciutat ja havia superat el percentatge total de votants dels darrers comicis.
La diferència també és notable si es compara amb les dades registrades a la mateixa hora: el 2023, a les 18 h, havia votat pràcticament el 50% del cens, de manera que la participació d'aquest diumenge representa un augment de 18,12 punts percentuals respecte de fa tres anys. Una diferència que evidencia l'augment de la mobilització electoral a la ciutat.
Als anteriors comicis generals del 23 de juliol de 2023, la jornada va acabar amb el PSC com a força més votada a la ciutat, amb 39.729 vots (38,9%), seguit de Sumar-En Comú Podem, amb 15.368 sufragis (15%), i el PP, que va quedar en tercera posició amb 12.088 vots (11,8%). ERC va obtenir 11.276 vots (11%), mentre que Junts va sumar 9.188 (9%) i Vox, 8.429 (8,3%). La participació final va ser del 66,4%, per sota de la mitjana històrica de Sabadell, situada en el 73,5%.
La participació a les eleccions a Sabadell continua creixent i, a les 18 h, ja supera el 60% en tots els districtes de la ciutat. El districte 4 és el que registra la participació més elevada, amb un 69,70%, seguit del districte 1, amb un 69,46%, i del districte 2, amb un 69,02%. Per darrere, el districte 5 se situa en un 68,09%, mentre que el districte 3 registra un 67,01%. Les dades mostren una participació força homogènia en aquests cinc districtes, tots per sobre del 67%. En canvi, els districtes 6 i 7 tornen a quedar a la part baixa de la classificació. El districte 6 arriba al 64,54%, mentre que el districte 7 presenta la participació més baixa de la ciutat, amb un 63,25%. La diferència entre el districte amb més participació (el 4) i el que en registra menys (el 7) és de 6,45 punts percentuals.
La participació a Catalunya és del 66,54% en aquestes eleccions del 29-N amb dades de les 18 hores, 17,82 punts percentuals més que el 2023, quan es va registrar un 48,72% a aquesta hora. Pel fa a Espanya, la dada se situa en un 68,15%, 15,02 punts més que fa tres anys. Llavors, la participació a les sis de la tarda era del 53,13%. A la província de Barcelona, la dada puja al 67,44%, 18,25 punts més que el 2023; a Tarragona, és del 64,91%, 15,59 més; a Lleida, hi ha participat el 61,79% dels electors, 16,69 punts més, i a la demarcació de Girona, el 64,18%, 17,71 punts més.