ARA A PORTADA
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Eleccions a Sabadell Participació de rècord a les eleccions generals del 29-N a Sabadell: quasi la meitat de l’electorat ja ha anat als col·legis a les 14h Marta Ordóñez
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Sabadell Eleccions generals a Sabadell: sis gràfics per entendre d'on venim i què decidim Albert Acín Serra
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Sabadell Una campanya de molta confrontació i poques propostes: "Cal reflexionar sobre les noves formes de comunicació política" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell "Cal estar present als carrers perquè es busca incidir en el vot indecís": com ens afecta la cartelleria electoral? Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell La venda solidària de joguines de la Puríssima despatxa tres quartes parts del gènere en una jornada de gran afluència L.G.
Participació de rècord a les eleccions generals del 29-N a Sabadell: quasi la meitat de l’electorat ja ha anat als col·legis a les 14h
Eleccions a Sabadell
Participació històrica a les eleccions generals al migdia: puja 8,42 punts percentuals