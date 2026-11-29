ARA A PORTADA
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Eleccions a Sabadell Participació de rècord a les eleccions generals del 29-N a Sabadell: quasi la meitat de l’electorat ja ha anat als col·legis a les 14h Marta Ordóñez
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Sabadell Eleccions generals a Sabadell: sis gràfics per entendre d'on venim i què decidim Albert Acín Serra
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Sabadell Una campanya de molta confrontació i poques propostes: "Cal reflexionar sobre les noves formes de comunicació política" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell "Cal estar present als carrers perquè es busca incidir en el vot indecís": com ens afecta la cartelleria electoral? Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell La venda solidària de joguines de la Puríssima despatxa tres quartes parts del gènere en una jornada de gran afluència L.G.
La venda solidària de joguines de la Puríssima despatxa tres quartes parts del gènere en una jornada de gran afluència
Sabadell
La iniciativa de la Comissió de Joguines de la parròquia, celebrada a la Via de Massagué, ha posat a la venda més d’un miler de joguines i llibres recuperats per recaptar fons per a Càritas parroquial