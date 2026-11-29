La primera vegada que van veure un difunt, l’Ainhoa Padilla, l’Adrià Parras i la Laia García van quedar muts. Els tres estudiants de Sabadell, de 16, 18 i 16 anys, respectivament, s’han endinsat aquest curs en un àmbit professional que any enrere no s’haurien imaginat: estudien el nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Serveis Funeraris a l’Institut Montserrat Roig de Terrassa, un dels dos únics centres de Catalunya que ofereixen aquesta formació.
Els alumnes combinen les classes amb sessions pràctiques a la funerària de Terrassa, on aprenen tasques com la preparació dels difunts, el maquillatge i l’atenció a les famílies. “Va ser com la prova de foc”, recorda l’Ainhoa sobre la primera pràctica. “Ràpidament, veus que és un entorn de feina, com ho pot ser qualsevol altre”, afegeix. L’Adrià explica que també s’hi ha acostumat: “Al principi inspira una mica de respecte, però crec que és el que ha d’inspirar”.
La tanatoestètica, la preparació de l’aspecte del difunt abans del comiat, és una de les parts que més interessa a l’Ainhoa. “Ajudes que se’n vagi amb més dignitat i que la família el vegi bé”, explica. La Laia també s’inclina per aquest vessant més pràctic, ja que considera que l’atenció directa als familiars pot ser emocionalment més exigent. “És molt difícil comunicar-se amb les famílies, empatitzar amb la tristesa i tot. T’endús moltes coses a casa si no vas amb compte”, reflexiona. L’Adrià, en canvi, es planteja treballar en qualsevol dels àmbits del sector. Tant li interessa tenir cura dels difunts com acompanyar els familiars, tot i que reconeix que algunes situacions poden ser difícils de gestionar, especialment “quan la mort afecta persones joves”.
Els tres van arribar al cicle per camins diferents. L'Ainhoa es plantejava estudiar Emergències Sanitàries, però va descobrir aquesta alternativa en una xerrada al seu institut. L'Adrià ja havia pensat a treballar en algun àmbit dels serveis funeraris, mentre que la Laia va trobar en aquesta formació una manera d'ajudar persones que travessen una situació que ella mateixa ha viscut: "M'agradaria ajudar altres persones que estiguin passant per aquest procés de dol".
92 de sol·licituds per a una trentena de places
La cap d'estudis de Formació Professional del centre, Laura Pérez, explica que la proposta va rebre 92 preinscripcions per a les 31 places disponibles. Actualment, el grup està format per 30 estudiants, més de vint dels quals són menors d'edat. Segons Pérez, les motivacions principals són la voluntat d'acompanyar les famílies en moments difícils i l'interès per la preparació dels difunts. També destaca que el sector té "molta sortida professional".
Tots tres joves coincideixen, a més, que la mort continua sent un tema difícil d'abordar en alguns entorns familiars. L'Adrià defensa que se n'hauria de parlar amb més naturalitat i explica que ho fa a casa per conèixer com voldrien acomiadar-se els seus familiars. Una conversa que, en el seu cas, ja forma part d'una formació que els prepara per convertir en professió una realitat encara poc coneguda.