La Bodega Coca ha tornat a obrir les portes a la Festa del Vi Novell, una celebració que ja forma part de les tradicions del barri i que serveix per donar la benvinguda al primer vi de la nova temporada. La cita ha arribat aquest dissabte a la 21a edició amb canvis en el format i una proposta més pensada per fer participar el públic, especialment els més petits. Al llarg del matí, el carrer de Brutau s’ha omplert d’activitats, colles i veïns que s’han acostat a l’establiment per compartir la jornada.
Aleix Cunillera, hereu de la Bodega Coca, ha explicat que la voluntat era introduir novetats després de dues dècades mantenint una estructura força semblant. "Aquest any volíem fer alguna cosa diferent, perquè cada any més o menys fèiem el mateix", ha comentat.
Una de les principals novetats ha estat la instal·lació de diverses paradetes amb propostes infantils. Les colles que col·laboren habitualment amb la festa han preparat activitats diferents perquè els nens i nenes també tinguessin el seu espai dins la celebració. Cunillera ha destacat que enguany han volgut que "el públic participi més", en lloc de limitar-se a assistir als actes.
La jornada ha comptat amb la participació de les Forques de Can Deu, els Geganters de Gràcia i els Malabots, que han contribuït a donar ambient al carrer i a dinamitzar les activitats. També hi ha hagut espai per a la cultura popular i l'entreteniment, amb la intervenció del sabadellenc Oriol Cruz, que ha ofert diverses imitacions.
Un altre dels moments destacats ha estat l'homenatge als clients més antics, en reconeixement de la seva fidelitat i al vincle que han mantingut amb l'establiment al llarg dels anys. Alguns assistents també s'han animat a recitar una auca.
Com mana la tradició, la celebració ha inclòs la col·locació d'una branca de pi a la façana del celler, un gest que anuncia que el vi novell ja està a punt per als clients. Pel que fa a la continuïtat de la festa, Cunillera ha reconegut que cada any es plantegen si repetir-la, però que les demandes dels veïns acaben pesant. "La gent sempre ens ho demana. L'any que ve, Déu dirà", ha conclòs.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: