La cultura catalana no escriuria, no interpretaria, no pintaria, ni sonaria igual sense la Sabadell dels últims 50 anys. Uns quants genis sabadellencs han marcat profundament la cultura del país, en totes les disciplines artístiques. No pas per art de màgia. La ciutat té un substrat cultural d’arrels profundes que fa brotar talent influent, com una conseqüència natural, ni tan sols buscada. Aquella ciutat de xemeneies també fumejava cultura, plena de cafès-teatre, poetes irreverents, lletraferits i emprenedors culturals amb el cap bullint d’idees, sovint inspirats pel nord enllà, l’ideal europeu. Un fil invisible relliga passat i present.
Els pares fan rock; els fills, ‘urban’
Sabadell ha canviat la música a Catalunya. No a partir d’un moviment orquestrat, sinó de manera espontània. Grups de col·legues que experimenten, com els quatre nois de Liverpool, The Beatles, o els quatre amics de Queens, The Ramones.
Un grup de sis col·legues, d’entre 17 i 19 anys, es reunia al número 31 d’una casa “a passar l’estona” gravant bases musicals com les de les cançons americanes i llatines que escoltaven, sense aspiracions, un tal com raja de manual, en català, castellà i anglès. Van rebentar internet i la primera discogràfica no va trigar a trucar a la porta. Aquell prototip de guaperes d’institut una mica tantsemenfotistes, que va combinar el nom del grup d’amics –Family– i el 31, de seguida va assaltar les llistes de reproduccions. El 2017 va néixer la música urbana en català, més atractiva per als joves i menys dura que altres estils més agressius com el trap. Aquest camí obert ha permès que anys després neixin The Tyets i Figa Flawas.
“Quan vaig presentar a les emissores de ràdio Valentina, dels 31FAM, van escoltar l’autotune i em van preguntar si m’havia begut l’enteniment. Les trompetes encara no havien col·lapsat i posaven Txarango”, recordava fa un temps Albert López, director de Picap. Així de disruptius van ser.
No van estar sols. Paral·lelament, tres col·legues de Sabadell empenyen en la mateixa direcció cap al naixement de la música urbana en català. Són Flashy Ice Cream, que van començar en castellà abans de descobrir una pista de neu verge en català per ells sols.
Sabadell ja va canviar la música catalana entre els 80 i els 90. Curiosament, Pol Giancana, dels Flashy Ice Cream, és fill del cantant Xavi Vidal, veu de l’icònic grup de rock sabadellenc en català La Gran Aventura. El substrat. Van ser pioners expressant amb la seva llengua les seves inquietuds, però amb ritmes moderns que imitaven la música anglosaxona dels seus ídols. Vidal va seguir el rastre d’altres grups de la ciutat, com La Madam, de l’enyorat Josep Maria Llongueras, ‘Llongue’. “Va engegar allò que es va acabar dient rock català”, defensen des del segell Microscopi. Tampoc van estar sols. En alguns moments va semblar que els sabadellencs Tancats per Defunció serien tan memorables com Sopa de Cabra, els Pets o Sangtraït. No va ser així, però hi havia un xup-xup musical a la ciutat que no ha deixat mai de bullir.
Del cafè-teatre a la telenovel·la
Si avui dia la televisió i els teatres són plens d’intèrprets sabadellencs, no és casualitat. Cal rebobinar fins al segle XIX. Hi havia més d’una quinzena de teatres a la ciutat, molts d’aficionats, tal com recorda l’historiador Jaume Barberà: Cafè de Cal Gotlles, Teatre, Guitart, Cal Tres Quartos, Teatre de Cal Lirus, Teatre la Lira... Més endavant, l’Euterpe o el Rubión. Els propietaris del Cercè Sabadellès ja havien construït el Teatre Principal el 1866, un dels més antics de Catalunya. Sabadell sempre ha estat una ciutat de teatre.
El 1922 es va fundar el Teatre Sant Vicenç i el 1947, Joventut de la Faràndula, viver d’actors professionals. Un de cada vuit espectadors d’Els Pastorets veu l’obra a Sabadell. Al llarg del segle passat van ser essencials altres companyies, com Palestra, Il·lús Teatre i l’Aula de Teatre de Belles Arts... I s’hi han afegit espais de representació, com Espai Àgora, la Bàscula, El Ciervo, els centres cívics, l’extint Teatre del Sol...
De tot aquest caldo cultural han sortit actors reputats com la centenària Teresa Cunillé –que va morir divendres als 102 anys–, Jordi Boixaderas, Ramon Madaula, Rosa Renom, Sergi Mateu, Mercè Martínez, Montse Germán, Santi Ricart, Mariona Ribas, Jaume Madaula, Marina Gatell,Carlota Olcina, Pep Ambròs... I hi ha una nova generació d’actors sabadellencs molt potents: les germanes Joana i Mireia Vilapuig, Jan D. Casablancas, Elisabet Casanovas... I en teatre musical, Sabadell és el Broadway català: Abel Garriga, Pol Roselló, Gara Roda, Miquel Tejada, Albert Gonzàlez, Júlia Saura...
El salseig literari
Potser el lector s’espera una retrospectiva de les lletres d’aquesta terra de poetes i escriptors: Pere Quart, Feliu Formosa, Josep-Ramon Bach, Roc Casagran, Antoni Clapés, Antoni Dalmases, Montse Barderi, Gemma Ruiz Palà, Marta Orriols, Jordi Solé, Jordi Campoy... Els sabadellencs han assaltat els premis més importants de la literatura catalana. Però anem més enrere, fins al 1939, per descobrir una altra manera com Sabadell va influir en la literatura catalana.
Desenes d’intel·lectuals s’exilien al castell de Roissy-en-Brie. Allà s’enamoren bojament Armand Obiols, membre de la Colla de Sabadell, i Mercè Rodoreda. “No només és una passió carnal, és una trobada intel·lectual molt forta”, explicava l’autora del llibre Mercè i Joan, Eva Comas-Arnal. Obiols va ser el seu lector més crític, li valorava els textos i va ajudar a la seva evolució com a escriptora, fins que queda eclipsat pel seu enorme talent. Ho recordava l’expresident Quim Torra, estudiós de la Colla i autor d’Armand Obiols, d’una fredor que crema, en una entrevista al Diari: “Obiols, que és sempre reconegut en els cercles literaris catalans com una de les grans promeses de la literatura catalana, que amb vint anys ja es considera que serà el successor de Josep Carner, acabarà sent ‘la parella de Mercè Rodoreda’ des del moment que publica La plaça del Diamant”.
Aquell amor va suposar el trencament absolut de la Colla de Sabadell. Armand Obiols estava casat i havia deixat la dona i una filla a Catalunya. Era la germana de Francesc Trabal, membre de la Colla que també estava exiliat al castell. “Joan Oliver, que es posa del costat de Trabal, acaba llançant una ampolla de cervesa als morros d’Obiols. Era amb qui tenia més amistat i, per això, era qui estava més enfadat”, explicava Comas Arnal.
Repartir òpera per Catalunya
La soprano Mirna Lacambra va veure-ho clar quan cantava de teatre en teatre per Europa: Sabadell havia de tenir òpera. I així, el 1982, va néixer Amics de l’Òpera de Sabadell, el cor i la llavor de l’actual Fundació Òpera a Catalunya, que suma 50.000 espectadors cada temporada, entre més d’una dotzena de ciutats. Des del seu origen, ha sumat 1.154 funcions i 63 òperes diferents. Sense l’emprenedoria cultural de Sabadell, Catalunya s’hauria perdut moments d’una bellesa indescriptible. “Sabadell té un paper singular com a centre de servei operístic que fa circuit per altres ciutats. És un cas d’èxit, un model únic que ha reportat molts fruits al país”, ha expressat en nombroses ocasions el director general de la FOC, Òscar Lanuza.
Dels telers, al disseny
Sabadell ha passat a ser aquella ciutat on venia Giorgio Armani a comprar teixits, perquè eren d’una qualitat extraordinària, a aspirar a ser la ciutat on podria créixer el pròxim Giorgio Armani.
Del gran auge del tèxtil a Sabadell, capital llanera amb més de 950 empreses i una cinquena part de la població treballant-hi, en queda un llegat artístic i cultural. El clar exemple és la seu de la universitat de disseny moda més important del país, l’ESDI, però també l’Escola Illa i l’existència de la Fundació Antoni de Montpalau, que atresora la col·lecció de vestits de moda més important de l’Estat. Han cedit vestits des de top models fins a la reina Letícia en el retrat oficial del seu regnat amb Felip VI.
Però, sobretot, el més representatiu és el talent que en els darrers anys ha canviat la moda des de Sabadell: Yolancris, Joan Serra, Toni Miró, Txell Miras, Yolanda i Cristina Pérez, Santos López, Pep Boluña, Alexis Ferrer, Iu Franquesa i Victor Von Schwarz són alguns dels exemples.