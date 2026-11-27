Teresa Cunillé ha mort divendres amb 102 anys. L'actriu, que va representar més d'un centenar d'obres, va nèixer a Sabadell el 22 d'octubre de 1924, on va pujar per primera vegada a un escenari, va descobrir la seva passió i es va enamorar. El març de 2025, el Diari de Sabadell la va entrevistar al seu pis de Barcelona. Estava de bon humor, recordava amb precisió qualsevol record relacionat amb el teatre, fins i tot textos, i va dir que li faria il·lusió veure alguna obra de teatre a la Faràndula. La seva filla Araceli ens confessava que li agrada despertar-se tard i beure Vichy.
Aquestes són 10 reflexions i records que ens va deixar la gran intèrpret del teatre català de la segona meitat del segle XX, molt vinculada al Teatre Romea i a l'obra de Josep Maria de Sagarra.
Els inicis a Cal Rubión
"A la plaça, a Cal Rubión, hi havia un pati grandiós i el meu pare hi va muntar un escenari on fèiem molt teatre. També feia sarsueles i dirigia una companyia d’aficionats al Círcol Republicà. I jo sempre li deia: ‘Papa, hi vull sortir! Hi vull sortir!’. I em deixava sortir en el cor. Però em renyava perquè jo, sense adonar-me’n, em posava a primera fila. ‘No, papa, no ho faré més!’, li contestava. Però, involuntàriament, sempre m’hi tornava a posar! Sempre volia sortir a les obres, tot i que no hi havia gaires papers de nena petita".
Poesia entre telers
"El meu pare tenia cinc telers de la seva propietat i jo anava a treballar-hi. Com que sempre m’estava aprenent un paper o una poesia, engegava la llançadora i, mentre el teler anava fent txic-txac-txic-txac, recitava per dins".
L'amor de la seva vida,
"Vam ser un matrimoni estupendo, molt ben avingut, ens vam estimar molt. Ell només vivia per fer-me feliç. Sempre buscava que tot m’estigués bé. Sempre em demana el parer de tot de tot el que havia de fer la companyia. Ens cuidàvem. Jo estava molt per ell i ell per mi".
L'ofici d'actriu
"Aplicada? No me n’he sentit mai. Quan faig una cosa, la faig de debò i del tot. Estimo el que faig. I m’hi dedico fort. No he tingut mai la sensació d’estar treballant mentre actuava. Entres a fer el paper, ja ets tu, i això no cansa".
El secret per arribar als 100 anys
"Sempre he tingut bon caràcter. Estic bé amb els que estimo i em sento molt estimada. Això és un secret a veus, no?".
El català
"La companyia que vam formar el meu marit i jo era en català perquè som d’aquí. Va haver-hi un moment que ens van proposar posar-nos un representant per anar a Madrid. Però no ho vam veure. Ens vam quedar aquí".
El seu amor per Sabadell
"Sempre m’he sentit molt estimada per Sabadell. Sempre que he fet alguna cosa, han vingut a veure’m. Amb el Domènec vam fer L’hort dels cirerers. Va ser molt maco, una experiència preciosa. Vam gaudir molt, tant el meu marit com jo, amb la companyia del Sol. Eren actors aficionats, però ho feien molt bé, millor que algunes companyies professionals".