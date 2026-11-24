La Setmana del Llibre ha començat a Sabadell. Des de diumenge i fins al dissabte 28 de novembre, l’auditori de la biblioteca Vapor Badia acollirà taules rodones, xerrades, espectacles i altres activitats gratuïtes amb escriptors i pensadors de primer nivell.
L’acte d’inauguració va ser dilluns al vespre. Care Santos i Francesc Miralles van oferir un recital poètic, divertit, diferent i eclèctic, a base d’autors com Josep Carner, Maria-Mercè Marçal, Patty Smith, Pere Quart, Bob Dylan, Víctor Català, Leonard Coen, Wislawa Szymborska, Edmond Rostand...
Aquest dimarts, a les 18.30h, Victòria Camps presenta La societat de la desconfiança (Arpa, 2025), un assaig que ens interroga sobre un dels grans problemes morals i polítics del nostre temps: “Què passa quan la ciutadania deixa de confiar en els altres, en les institucions, en la política o en els discursos públics?”.
El dimecres, a les 17.30h, el neuròleg Miquel Aguilar presentarà Dins l’escola. 14 contes inclusius (Kairat, 2026), de Judit Argüera, il·lustrat per Ariadna Reyes. Un recull de contes que acosta als infants diferents realitats i neurodivergències des de la inclusió, l’empatia i la convivència. A continuació, a les 18.30h, l’escriptora i periodista Gemma Ruiz Palà oferirà la xerrada Qui explica la història de les dones?. Reflexionarà sobre la invisibilització de les escriptores, la jerarquització de les obres segons el gènere de qui les escriu i la necessitat d’incorporar plenament les experiències de les dones al relat universal.
El dijous a les 16.30h, la psicòloga Jenny Moix presentarà el llibre Olvídate de ti (Ediciones Onfalo, 2026). A les 17.30 h, la psicòloga Esther Secanilla Campo parlarà sobre les altes capacitats, un tema sobre el qual ha publicat un llibre. A les 18.30h, l’escriptor Jordi Campoy presentarà, acompanyat de Francesc Miralles, Fer cantar els arbres (Columna, 2026), Premi Prudenci Bertrana.
La Rambla s’omplirà de parades el diumenge, entre les 10h i les 14h. Hi signaran els seus llibres més d’una quarantena d’escriptors de Sabadell, tant editats en editorials comercials com autoeditats.
La primera de les activitats va ser la Taula de Periodisme Local, en què el director adjunt del Diari de Sabadell, Albert Acín, va dialogar amb Júlia Ramon, redactora de RàdioSabadell; Jordi Muñoz, redactor de Isabadell i Montse Costa, directora de TV Sabadell-Vallès. Van estar acompanyats del periodista i presentador Xavier Grasset.
Durant la trobada es va reivindicar la importància del periodisme de proximitat, especialment en un context de circulació constant d’informacions i continguts falsos. La necessitat de contrastar les fonts, el paper dels professionals de la comunicació i la funció dels mitjans locals a l’hora d’explicar allò que passa a la ciutat han centrat bona part de la conversa.