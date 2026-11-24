Tot a punt als Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell per iniciar una nova temporada de la pista de patinatge sobre gel. Ja està instal·lada i obrirà les portes divendres, 27 de novembre, dia en què Sabadell inicia oficialment el Nadal, perquè també es farà l'encesa de llums. La instal·lació estarà oberta fins al 10 de gener i la venda d'entrades es farà exclusivament a la pista. L'horari d'obertura de dilluns a divendres serà en torn de tarda, de 16 a 20 30 h, i dissabte i diumenge s'hi sumarà el torn de matí, d'11 a 14 h. Durant les vacances escolars l'horari d'obertura cada dia serà en els torns de matí i tarda. El preu, 9,50 euros per persona durant un torn de 30 minuts.
Es tracta d'una superfície de 180 metres quadrats (9x20 metres) que compta amb gel autèntic produït amb 4.000 litres d'aigua regenerada de l'EDAR de Sant Pau de Riu-sec aportada per Aigües Sabadell i que es podrà reaprofitar per al reg dels Jardinets. I els promotors de la iniciativa afegeixen que l'electricitat utilitzada és d'origen renovable i que la instal·lació disposa de quatre compressors regulables que permeten adaptar el funcionament del sistema de refrigeració a les necessitats de cada moment i optimitzar el consum energètic.
Aquesta serà la tercera edició de l'activitat, que s'anomena 'Nadal sobre patins', i que l'any passat va reunir prop de 19.000 usuaris. La Fundació 1859 Caixa Sabadell remarca que es manté el compromís amb la sostenibilitat i la voluntat d'oferir activitats culturals, educatives i de lleure que contribueixin a dinamitzar la ciutat i a millorar la qualitat de vida de les persones.
El vicepresident de la Fundació, Josep Roca, ha remarcat en la presentació de la proposta aquest dimarts que "allò que va començar com una iniciativa per ampliar l'oferta d'activitats nadalenques de la ciutat s'està consolidant com una proposta que ja forma part del Nadal de Sabadell". L'han acompanyat el director de la Fundació, Joan Carles Sunyer, i el vocal Manel Sabés; el director d'Aigües Sabadell, Lluís Jordan, i representants de Yomovo i Constructiva, dues empreses que enguany s'incorporen com a patrocinadores de l'activitat. La Fundació també ha reconegut el suport de l'Ajuntament de Sabadell a través de la marca Visit Sabadell, i també de les empreses i entitats que col·laboren en l'organització de l'activitat.